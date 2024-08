VIDEO: Shanik Berman denuncia esto sobre Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos: "Fui presa de un depredador"

La salida de Shanik Berman de La Casa de los Famosos causó conmoción dentro del reality, dejando sensaciones contradictorias entre los habitantes. A la par de esto, cabe recordar que apenas llegó al foro tras su salida, Shanik Berman atacó a Mario Bezares en su último enlace a La Casa y le confesó su odio hacia él, además de su devoción al Team Tierra.

En el proceso de Shanik para entender qué había pasado con ella dentro de La Casa, la conductora fue panelista de la gala del programa y ahí le mostraron a Adrián Marcelo y sus manipulaciones en su contra, por lo que lo mandó "a la fregada" y admitió que se acabó el amor hacia él.

Ante esto, Shanik Berman fue invitada al Programa Hoy, emisión donde ella colabora y que criticó la salida dolida de Shanik. Luego, este martes, Shanik estuvo presente en vivo y fue arropada de sus compañeras Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Martha Figueroa. Fue ahí donde se volvió a sincerar sobre qué piensa de Adrián Marcelo.

Shanik Berman afirma que Adrián Marcelo es un depredador

Como la invitada especial del Programa Hoy, durante este martes 6 de agosto, Shanik Berman platicó largo y tendido con sus compañeras Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Martha Figueroa, quienes le recordaron su paso por La Casa de los Famosos.

Durante el segmento, todas coincidieron en que Shanik jugó muy bien la primera semana, esa donde la "Tía Shanik" era dueña de La Casa.

Ante esto, Berman admitió que le dolió no tener el amor de sus compañeros.

"Yo me quedo con la Shanik de la primera semana. Yo entré, hice muchas meditaciones para amar a todos y ahora me doy cuenta que no se puede amar a todos porque no todos te aman a ti", confesó.

Luego de esto, la conductora admitió lo dolida que salió del reality y, con claridad, definió qué piensa ahora de Adrián Marcelo, el habitante que la manipuló.

"Yo no entendía, salí muy 'lampareada' y me equivoqué, es muy triste que fui presa de un depredador y no me di cuenta. Vi que buscando aceptación soy una presa fácil porque soy vulnerable y porque quiero ser aceptada", reflexionó Shanik con suma sinceridad, ante lo que remató: "Yo creí que todos me querían, que todos me adoraban".

Se declara Team Mar y promete dar lo mejor

Sorprendida por su nominación, Shanik abundó sobre sus errores dentro de "La Casa". De igual forma, recordó que al decir que anhelaba ser Team Tierra, también se equivocó, por lo cual dejó claro.

"Quiero dejar clarísimo, soy Team Mar, los únicos que me hablaron de frente y me dijeron lo que me estaba pasando de frente, como a mí me gusta, fueron los de Team Mar", dijo sobre sus compañeros, de quienes recordó lo bien que se portó Karime y Arath con ella.

Para rematar lo anterior, dijo que "Los otros, todos por atrás de mí, y yo en ese momento sin dormir, entre ronquidos y no dormí dos semanas".

Luego de esto, Shanik confesó que estuvo sin comer: "no me sentía merecedora de la comida porque perdía todas las pruebas. Sian bajó 5 kilos, entonces yo comía poquito, yo tenía estrés".

En esta charla con sus compañeras y amigas del Programa Hoy, Shanik Berman aprovechó para agradecer a Paola Durante y a Mario Bezares por las entrevistas que le brindaron dentro del reality.

Para culminar, prometió cuál será su rol en La Casa de los Famosos de ahora en adelante.

"La segunda semana la borré de mi mente y ahora pienso ser una gran panelista", prometió Shanik.

