Violentómetro: todas las "red flags" dentro de La Casa de los Famosos, ¿puede intervenir CONAPRED?

Las alianzas comienzan a notarse y con ellas las jugadas, traiciones y enfrentamientos YouTube La Casa de los Famosos

Durante la segunda semana de encierro en La Casa de los Famosos México se han desatado una serie de enfrentamientos y discusiones que podrían interpretarse como "red flags" o banderas rojas. Después de 16 días de convivencia, las celebridades están empezando a conocerse y eso ha desatado algunos disgustos entre ellos por las diferencias de personalidades, pero también por las decisiones que cada uno ha tomado.

Este lunes se desató una fuerte discusión entre ellos, el conflicto lo puso Ricardo Peralta al confrontar a Gala Montes y a Briggitte Bozzo por correr a Sian Chiong de su habitación, de esa situación desembocó una pelea entre Briggitte, quien acusó a Mariana Echeverría de violentarla y aunque la actriz lo negó, la influencer trajo al tema el violentómetro para evidenciar que sí había abuso de su parte. Tras varios días de no aguantar sus malos tratos, Bozzo le reclamó por ignorarla, señalamiento que Echeverría no tomó como un tipo de violencia, pero ¿tiene razón?

En ese enfrentamiento también se encararon Adrián Marcelo y Gala Montes, Gomita y Briggitte, así como Mario Bezares y Siang Chong. En el intercambio de palabras se detectaron algunos actos discriminatorios, de humillación, burlas e incluso amenazas. Estas conductas han sido identificadas por la audiencia y en redes sociales piden que la producción haga algo por cesar estos comportamientos, incluso empiezan a solicitar que intervengan instituciones mexicanas para frenar la violencia transmitida a nivel nacional.

¿En qué nivel del violentómetro se encuentra "ignorar"?

El “violentómetro” es un material gráfico que contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de violencia en la pareja y está explicado en forma de regla. Consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen. Pero estas conductas no solo aplican para la pareja, también para familiares, amigos o conocidos.

"Ignorar" se encuentra en el nivel 4 de 30 en la escala del violentómetro. Tal y como lo explicó Briggitte, esta conducta sí es una forma de violentar a las personas. Pero la influencer no solo ha sido agredida con esta acción, también con otras como bromas hirientes, controlar, ridiculizar y ofender. Debido a estos tratos violentos, Bozzo no aguantó más y rompió en llanto al contarle a su compañera Gala Montes que ya no aguanta los comportamientos que algunos integrantes de la casa tienen con ella.

El “violentómetro” es un material gráfico que contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de violencia | Foto: Inmujeres

¿Cuáles acciones del violentómetro se han vivido en La Casa de los Famosos México?

De acuerdo con Arath de la Torre, la producción los hizo firmar un mutuo acuerdo para que los famosos no promovieran la violencia desde la casa. Al respecto señaló que ese no es el mensaje que quiere transmitir a la audiencia, por lo que se cuestionó cuándo iba a intervenir La Casa de los Famosos México para frenar las acciones violentas que se han suscitado en el reality.

Bromas hirientes : Adrián Marcelo, Potro y Agustín han sido los principales violentadores en este nivel al burlarse del aspecto físico de Gomita, Briggitte y Shanik. También Adrián ha bromeado con la salud mental y depresión de Gala Montes.

: Adrián Marcelo, Potro y Agustín han sido los principales violentadores en este nivel al burlarse del aspecto físico de Gomita, Briggitte y Shanik. También Adrián ha bromeado con la salud mental y depresión de Gala Montes. Chantajear : No se ha presentado

: No se ha presentado Mentir, engañar : la mayoría de los famosos han jugado sus estrategias a base de mentiras y engaños como Shanik, que traicionó a su equipo y les hizo creer que estaba de su lado.

: la mayoría de los famosos han jugado sus estrategias a base de mentiras y engaños como Shanik, que traicionó a su equipo y les hizo creer que estaba de su lado. Ignorar, ley del hielo : esta acción ha sido replicada por Mariana y Gomita contra Briggitte, pues han señalado que les cae mal y prefieren ignorarla.

: esta acción ha sido replicada por Mariana y Gomita contra Briggitte, pues han señalado que les cae mal y prefieren ignorarla. Celar : Ricardo Peralta y Gomita desean que la próxima expulsada sea Gala porque así no podrá acercarse a Agustín.

: Ricardo Peralta y Gomita desean que la próxima expulsada sea Gala porque así no podrá acercarse a Agustín. Culpabilizar : Shanik culpó a Mario Bezares de estar involucrado en el asesinato de Paco Stnley y también lo hizo con Paola Durante.

: Shanik culpó a Mario Bezares de estar involucrado en el asesinato de Paco Stnley y también lo hizo con Paola Durante. Descalificar : Mario Bezares ha descalificado el trabajo de limpieza que realiza Sian Chiong llamándolo "Cenicienta".

: Mario Bezares ha descalificado el trabajo de limpieza que realiza Sian Chiong llamándolo "Cenicienta". Ridiculizar , ofender : en diversas ocasiones Adrián Marcelo ha ridiculizado a varios de sus compañeros, especialmente a las mujeres como Gomita, Gala, Karime y Briggitte. El comediante ha hecho referencias de compañeras por su aspecto físico pero también por situaciones personales que cada una de ellas ha compartido.

, : en diversas ocasiones Adrián Marcelo ha ridiculizado a varios de sus compañeros, especialmente a las mujeres como Gomita, Gala, Karime y Briggitte. El comediante ha hecho referencias de compañeras por su aspecto físico pero también por situaciones personales que cada una de ellas ha compartido. Humillar en público : en una ocasión Adrián Marcelo le preguntó a Gomita cuánto quería que ganara su futuro novio, la influencer contestó una cantidad pero el regiomontano creyó que era demasiado y comenzó a compartir la respuesta de Araceli con todos sus compañeros.

: en una ocasión Adrián Marcelo le preguntó a Gomita cuánto quería que ganara su futuro novio, la influencer contestó una cantidad pero el regiomontano creyó que era demasiado y comenzó a compartir la respuesta de Araceli con todos sus compañeros. Intimidar, amenazar: Gala amenazó con que nadie más podría sacarla y que para lograrlo debían intervenir muchas manos. Adrián Marcelo amenazó con el comentario "si te vuelve a hacer algo, a mi me llevan detenido. Que ni se le ocurra hacerte algo", haciendo referencia a que Gomita les advirtió de los comportamientos de Gala Montes.

Gala amenazó con que nadie más podría sacarla y que para lograrlo debían intervenir muchas manos. Adrián Marcelo amenazó con el comentario "si te vuelve a hacer algo, a mi me llevan detenido. Que ni se le ocurra hacerte algo", haciendo referencia a que Gomita les advirtió de los comportamientos de Gala Montes. Controlar, prohibir (amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, mails y redes sociales): el equipo Tierra ha empezado a controlar la comida y a limitar algunos alimentos a los demás participantes. Echeverría apartó comida porque aseguró que Gala comía mucho.

(amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, mails y redes sociales): el equipo Tierra ha empezado a controlar la comida y a limitar algunos alimentos a los demás participantes. Echeverría apartó comida porque aseguró que Gala comía mucho. Destruir artículos personales: no se ha presentado.

no se ha presentado. Manosear : no se ha presentado.

: no se ha presentado. Caricias agresivas : no se ha presentado.

: no se ha presentado. Golpear "jugando" : Gomita le dio un cabezazo en el rostro "sin intención" a Briggitte cuando compartieron cama, no se disculpó e ignoró la acción.

: Gomita le dio un cabezazo en el rostro "sin intención" a Briggitte cuando compartieron cama, no se disculpó e ignoró la acción. Pellizcar, arañar : no se ha presentado.

: no se ha presentado. Empujar, jalonear : no se ha presentado.

: no se ha presentado. Cachetear : no se ha presentado.

: no se ha presentado. Patear : no se ha presentado.

: no se ha presentado. Encerrar, aislar : Mariana dejó encerrada a Paola Durante en la alacena como broma y fingieron que no se podía abrir la puerta.

: Mariana dejó encerrada a Paola Durante en la alacena como broma y fingieron que no se podía abrir la puerta. Amenazar con objetos o armas : no se ha presentado.

: no se ha presentado. Amenazar de muerte : no se ha presentado.

: no se ha presentado. Forzar a una relación sexual : no se ha presentado.

: no se ha presentado. Abuso sexua l: no se ha presentado.

l: no se ha presentado. Violar : no se ha presentado.

: no se ha presentado. Mutilar : no se ha presentado.

: no se ha presentado. ASESINAR: no se ha presentado.

De acuerdo con Arath de la Torre, la producción los hizo firmar un mutuo acuerdo para que los famosos no promovieran la violencia | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

¿La CONAPRED puede intervenir para cesar los actos de violencia en La Casa de los Famosos México?

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) podría intervenir en el contenido que se transmite en La Casa de los Famosos México en caso de que ciudadanos presenten una denuncia por actos específicos que se hayan cometido contra una persona. Hasta ahora el reality no se ha pronunciado sobre las situaciones de violencia vividas entre los integrantes del programa.

El CONAPRED se encarga proteger a todas las personas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.