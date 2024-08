Acusan a Mariana Echeverría de intoxicar a Briggitte Bozzo, así reaccionó la conductora

Mariana Echeverría está en el ojo del huracán tras ser acusada de haber intoxicado a su compañera en "La Casa de los Famosos México". Briggitte Bozzo con camarones, un alimento al cual Bozzo es alérgica. Este incidente ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Todo comenzó cuando Bozzo consumió camarones y presentó una reacción alérgica. Las cámaras capturaron el momento en el que Bozzo se quejaba de sentirse mal, lo que llevó a muchos a cuestionar si Echeverría, quien preparó la comida, había actuado con malicia. Mariana, al ser confrontada por otros participantes y seguidores del programa, simplemente se defendió diciendo: “¿A los 22 años te enteras que eres alérgica al camarón?”.

Se ha vuelto una de las favoritas de La Casa de los Famosos. Foto: @lacasafamososmx / Instagram.

La tensión en La Casa de los Famosos aumenta

Más tarde, el suceso desencadenó una serie de reacciones dentro de la casa. Briggitte Bozzo, visiblemente molesta, comentó a sus compañeros de cuarto Mar que no llevaría a Echeverría a la suite en caso de ganar la prueba de líder. Karime, otra participante, sugirió a Bozzo que considerara llevar a alguien del cuarto Tierra para mantener una estrategia unida, pero Bozzo se negó rotundamente.

Ha sido muy criticada. Foto: @cafecito_sabroso / TikTok.

“No, se va a ver bien raro, yo no tengo temas de conversación con él. Llévenselo ustedes, la verdad yo no me pienso llevar ni a Sabine ni a Mariana. Gomita y Ricardo ya estuvieron en la suite toda una semana, me llevo a alguien de aquí, lo importante es la inmunidad”, afirmó Bozzo.

¿Mariana Echeverría maltrata a Brigitte Bozzo?

Bozzo también aprovechó la oportunidad para denunciar los malos tratos que ha recibido por parte de Mariana Echeverría y el equipo del cuarto Tierra. Según Bozzo, estos la han llamado "chismosa" y la han tratado de manera despectiva, lo que ha incrementado la tensión entre las dos. “A mí me hicieron mi*rda. Yo fui la más dañada por ese equipo y si yo me llego a llevar a alguien de allá, se va a ver muy obvio e hipócrita de mi parte”, señaló Bozzo.

Sus compañeros de cuarto Mar, incluyendo a Karime, Gala Montes, Arath de la Torre y Mario Bezares, han mostrado su apoyo incondicional a Bozzo. Karime le aconsejó ignorar a Mariana y gastar su energía en cosas más productivas. Gala Montes coincidió, describiendo a Echeverría como "bien grosera", mientras que De la Torre y Bezares la alentaron a seguir adelante y mantener la calma.