Adrián Marcelo le pone un alto a Gomita por quejarse Gala: "¿qué gatada mi estimada?, no lo entiendo"

La Casa de los Famosos México presentó el pasado domingo a su cuarta eliminada y con ella mover todo lo que ocurre dentro del reality. Después de ver a Mariana Echeverría abandonar la casa, los integrantes de Tierra quedaron tocados emocionalmente por despedir a un integrante más de su cuarto. Con los ánimos caídos por ver qué se quedaban sin chef en el reality, se presentó una conversación bastante intensa entre los integrantes del sindicado, siendo Adrián Marcelo y Gomita los protagonistas.

Después de ver cómo Mario Bezares regresaba a la casa, los de cuarto Tierra se retiraron a su habitación para cambiarse y prepararse para lo que quedaba de noche y de paso encarar un día bastante complicado. Mientras Gomita se desmaquillaba comenzó a hablar sobre su molestia con Gala por estarse metiendo en su 'romance' con Agustín. Adrián Marcelo, sin dudarlo, le puso un alto y le dejó claro que no entendía su postura.

Sigue leyendo:

Mario Bezares protagoniza una escena de celos tras "coqueteo" de Agustín con Arath de la Torre: VIDEO

Wendy Guevara reacciona al posicionamiento de Ricardo Peralta contra Arath de la Torre y defiende al conductor: "un súper hombre"

Adrián Marcelo no ve mal lo que está haciendo Gala con Agustín (IG: lacasafamososmx)

Adrián Marcelo aterriza a Gomita en su pelea con Gala por Agustín

El líder del sindicado dejó claro que no entiende el motivo de decir que Gala Montes está haciendo una "gatada" por meterse con Agustín. El regio tiene claro que la integrante del cuarto Mar no está haciendo nada malo porque el argentino ya dejó claro que no quiere nada con Gomita y si le interesa ver qué puede ocurrir con la actriz.

"No se trata de que compren una historia de amor. Se trata de que respeten... como mujer, lo que ellas querían",