Wendy Guevara reacciona al posicionamiento de Ricardo Peralta contra Arath de la Torre y defiende al conductor: "un súper hombre"

Han pasado a penas unas horas desde la Gala de Eliminación y la expulsión de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México, pero el debate sigue muy fuerte entre los fans del reality show de Televisa, esto porque en el posicionamiento muchos participantes se dijeron las razones por las que quieren que ciertas personas salgan del programa, pero hubo uno en particular que desató la polémica. Pues Ricardo Peralta estalló en contra de Arath de la Torre supuestamente por un comentario discriminatorio hacia su persona que forma parte de la comunidad LGBTQ+.

Durante el posicionamiento Ricardo Peralta fue el único miembro que se colocó detrás del conductor de "Hoy" para externarle que hace semanas lo incomodó al decirle que no le gustaba su forma de vestir, esto por una boina y un traje de tipo marinero. En su discurso, el influencer habló de la identidad de género y de la forma de expresión que tenía a través de su vestimenta, por lo que aseguró que el comentario de Arath de la Torre fue una forma de discriminación.

Las críticas se hicieron presentes en redes sociales, donde el Internet entero e incluyendo a la comunidad LGBTQ+, a la que pertenece Peralta, se posicionaron a favor del conductor de espectáculos. Pese a que éste no quiso escuchar el derecho de réplica de su compañero de reality, Galilea Montijo lo obligó por respeto al público, fue entonces cuando el miembro del Team Mar le contestó con guante blanco.

Pues además de resaltar que siempre ha apoyado a la comunidad LGBTQ+ y que tiene un hermano homosexual de quien está orgulloso, remató su respuesta a Ricardo Peralta comentándole que él no es Wendy Guevara y que, por lo tanto, debería inventarse otra historia, pues la de la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, ya fue contada.

Wendy Guevara defiende a Arath de la Torre y afirma que Ricardo quiso dejarlo en mal

Después de esto, Wendy Guevara apareció en sus historias de Instagram para hablar respecto a lo que pasó anoche y sin dudarlo mostró su apoyo total a Arath de la Torre, de quien dijo, se trata de un "súper hombre", además que estalló en contra de Peralta por haber intentado hacer "quedar mal" al conductor de "Hoy". Sus palabras rápidamente se hicieron tendencia en redes sociales.

Este mensaje de Poncho de Nigris donde estalló en contra de Peralta. (Foto: IG @soywendyguevaraoficial)

"Estoy muy sorprendida con lo que ahorita pasó entre Ricardo y Arath, pero le doy toda la razón a Arath. Ricardo creo que quiere, quiso e intentó con ese comentario, por una forma de vestir se metió diciendo que Arath no lo quiere que por su forma de ser, pero porque es gay y nada que ver lo de la vestimenta con que sea gay. Eso no importa y qué bueno que Arath lo dijo claro y no dejó que nadie lo ensuciara así", dijo en un video de Instagram.

Después, la influencer añadió que ella y el público conocen ya la personalidad del participante, quien en las últimas semanas ha perdido su popularidad dentro del reality: "Hemos visto la persona que es mi comadre y padre mío, entonces, ay, no. Me dieron muchos nervios. Estoy atacada".

"Yo conozco a Arath de la Torre, le hablo muy bien, cuando yo lo veo a él me abraza de esos abrazos sinceros, de verdad, me da mi besito de Wendy y todo súper buena onda, súper lindo, si él fuera homofóbico o algo así créanme que ni me saludara o nada", dijo sobre el otro participante.

En las cuentas oficiales del reality, Wendy también dejó clara su postura. (Foto: IG @soywendyguevaraoficial)

Finalmente, Wendy aseguró que el compañero de Andrea Legarreta no es una mala persona y que la intención del influencer fue hacerlo ver como tal, algo en lo que no está de acuerdo. "Arath es un súper hombre, un súper tipo y la verdad no entiendo el comentario que este Peralta le dijo, como para hacerlo quedar mal, pero todos los que conocemos a Arath sabemos que en realidad es bueno y tiene un hermano que es gay y que no mam**, se pasó el Ricardo, pero bueno", agregó.

También compartió una historia de Instagram en la que se aprecia un mensaje de Poncho de Nigris en X el que el influencer aplaudió el discurso del conductor de "Hoy" a Ricardo Peralta: "Brevoooo Arath !!! No eres Wendy Guevara, nunca! No le llega ni a los talones. #LaCasaDeLosFamososMexico uno x uno. Para que vean el corazón de los podridos. La gente no está equivocada, son puro veneno, se lee.