"Tú no eres Wendy Guevara": Arath explota contra Ricardo Peralta en plena noche de expulsión

En el popular programa de televisión que tiene a miles de mexicanos pegado a las pantallas, en plena noche de expulsión de La Casa de los Famosos, Arath de la Torre estalló contra el polémico Ricardo Peralta a quien le dijo que se buscara otra historia porque él no es Wendy Guevara, la primera ganadora de este reality show del año pasado.

"Tú no eres Wendy Guevara, buscate otra historia porque esa ya se contó", acusó Arath de la Torre contra Ricardo Peralta.

Ante todas las polémicas en que se ha visto envuelto este comediante y creador de contenido, varias personas ya han dejado de seguir a Ricardo Peralta en todas sus redes sociales.

Y es que sus más recientes comentarios lo volvieron tendencia en redes, ya que en una plática con integrantes de su cuarto Tierra dio a conocer su postura ante el feminismo, donde habla sobre el movimiento y asegura que no existe, razón por la que ya lo están tundiendo en Internet.

“No me lo tome a mal la gente feminista, pero no existe, es una cosa social, no ocurre”, manifestó el comediante.