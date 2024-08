Paty Navidad recuerda el día que le presentaron al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva

Patricia Navidad, actriz mexicana, está en el ojo del huracán después de que fuera señalada por presuntamente recibir regalos de capos del narcotráfico. Con el afán de aclarar toda la situación, dio una entrevista donde aseguró que si bien alguna vez conoció a un poderoso traficante, jamás perdió la integridad.

Fue ni más ni menos que Arturo Beltrán Leyva el hombre con quien alguna vez llegó a reunirse. Durante sus declaraciones aseguró que fue llevada con engaños, a pesar de eso jamás tuvo miedo y no se dio ante las presiones que se le pusieron enfrente. Así fue como lo contó la propia Patricia Navidad, también conocida en el ámbito artístico como Paty.

Patricia Navidad rememora la vez que se reunió con un narcotraficante

De acuerdo con las declaraciones de Patricia Navidad ella nunca estuvo de acuerdo con la reunión debido a que la llevaron bajo engaños. Sin embargo, una vez que estuvo frente al capo, no mostró en ningún momento tener miedo.

“Yo estaba en un antro cuando un grupo de mujeres, se acercaron a decirme que había un tío suyo quien cumplía años y era muy fan mío, pero estaba enfermo”, contó en una entrevista para el programa La Mesa Caliente.

Agregó que cuando bajó el hombre que supuestamente irían a ver, no se trataba de ningún hombre de la tercera edad que estuviera enfermo, más bien era el poderoso narcotraficante. Hasta la fecha se desconoce el lugar donde se habrían reunido para evadir a la justicia.

“No le tuve miedo porque no hice nada, me dicen que cuánto cobraba por estar con él y que yo le gustaba mucho, pero le dije que no", precisó la conductora de televisión. Por último, agregó que tuvo que cumplir con la parte de cantar una canción y la elegida fue ni más ni menos que Las Mañanitas ya que se trataba del día de cumpleaños de Beltrán Leyva.

“Yo no sabía a quién le iba a cantar, me conmovió, él ya no vive, salí de ahí bien, sin problemas, no tuve un amante ni nada”, explicó la famosa en el espacio mencionado.

¿Quién es Paty Navidad?

Paty Navidad inició su carrera artística en el mundo de los concursos de belleza. Su participación en "Señorita Sinaloa" le abrió las puertas al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde se formó como actriz. Sus primeros pasos en la actuación la llevaron a participar en diversas telenovelas mexicanas.

Paralelamente a su carrera como actriz, exploró también el mundo de la música, lanzando un par de álbumes que no tuvieron una buena recepción por parte del público. Su carrera musical destacó poco, y nunca por encima de su talento para interpretar papeles en la actuación.

Sin embargo, en los últimos años, Paty Navidad ha acaparado los titulares de los medios por sus polémicas declaraciones y creencias, que han trascendido el ámbito artístico. Sus opiniones sobre diversos temas, desde la política hasta la salud, han generado gran controversia y debate en las redes sociales y en los medios de comunicación.