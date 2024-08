Exconductora de HOY preocupa a sus fans con un VIDEO llorando y extraño mensaje

HOY es el programa matutino por excelencia por lo que ver que hacen sus conductores y ex conductores en su vida diaria interesa a muchas personas en redes sociales, por lo que cuando vieron que una de sus exintegrantes decidió subir un video a sus redes sociales muy polémico y preocupante, comenzaron a hacer ruido para ayudarla.

Pues esta actriz no solo salió en Hoy, sino que también fue parte de la famosa serie juvenil de “Atrévete a Soñar” pues compartió un polémico video en su cuenta de TikTok en el que se ve muy afectada y con lágrimas en los ojos, lo que rápidamente alertó a sus fans por una posible situación peligrosa.

Asi se mostró Nashla Aguilar en su momento más vulnerable/Créditos: Especial

¿Qué le pasó a Nashla Aguilar?

Con un contundente mensaje de ayuda, la también actriz publicó un duro video en el que la actriz salía llorando, situación que preocupó a sus fans porque contó que está atravesando por un momento emocionalmente difícil y al no dar una respuesta más detallada de lo que le sucede alertó aún más a sus fans.

“Creí que nunca me iba a volver a sentir así”, dijo Nashla.

Por lo que sus fans comenzaron a darle mensajes de apoyo, así como recordando el que no estaba sola, que las cosas pasan por algo y el famoso “No sé qué está pasando, pero nadie merece sentirse y verse de esa manera tan vulnerable”, pues su tristeza rompía a sus seguidores.

Si bien no hubo una respuesta por parte de Nashla Aguilar, los fans no han dejado de teorizar sobre su bienestar, pues se han puesto a teorizar sobre su momento emocional, con teorías como que pudo haber terminado con su pareja, pero fue rápidamente desmentido porque en su biografía aún pone “comprometida”, lo que no indica que sea un tema amoroso.

Dejando como un misterio el problema o carga emocional que vive de momento Nashla Aguilar, por lo que solo queda desearle una pronta recuperación así como sus seguidores seguirán mandando sus mensajes de apoyo esperando que la actriz y conductora pueda salir de los problemas emocionales en los que está.