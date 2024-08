Victoria Ruffo fue invitada a "De Viaje con los Derbez", pero José Eduardo lanza revés: "queremos hablarlo"

Desde que nació la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, a quien nombraron Tessa, los rumores de reconciliación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han ido creciendo poco a poco, al grado de que el público los pide en el mismo reality show junto a toda la familia.

Se trata del programa "De viaje con los Derbez" donde toda la familia se reúne para irse de vacaciones. Hasta el momento, solamente Victoria, Alessandra y ahora José Eduardo han dado sus puntos de vista sobre esta posible colaboración, pero Eugenio no ha declarado todavía nada.

De Viaje con los Derbez es un reality show de televisión que sigue las aventuras de la famosa familia mexicana Derbez en sus viajes por el mundo. Participan todos los hijos de Eugenio: Aislinn Derbez, Vadhir Derbez, José Eduardo y la más pequeña de todas, Aitana. También sale Alessandra Rosaldo, en una temporada estuvo Mauricio Ochmann.

El programa muestra un lado más personal y auténtico de la familia, alejándose de la imagen pública que suelen proyectar. Además de la comedia, la serie también aborda temas más profundos como las relaciones familiares y el crecimiento personal. Los hemos visto pelear, enojarse, llorar, pero sobre todo, divertirse.

Este no parece ser el ambiente donde la actriz pueda desarrollarse libremente porque no es del todo su familia, el único vínculo que tiene es con el actor porque tienen un hijo, y ahora también tienen una nieta, Tessa. Sin embargo, se ha dicho que fue la propia Alessandra quien la invitó a estar en el programa.

Ahora fue José Eduardo Derbez quien aseguró que la gustaría verla en el programa, pero que es algo que se tendrá que platicar entre todos los involucrados para ver si se puede llegar a un acuerdo. En fechas pasadas, la propia Ruffo había dicho que aceptaba, siempre y cuando esté presente Omar Fayad, su esposo y político mexicano.

“Lo estamos guardando para la siguiente temporada, platicarlo ahí. Lo hablaremos, pero sí queremos. O sea, quiero que ahí vaya mi mamá o no. No sé. Eso no me corresponde a mí. Queremos hablarlo de entrada de saber cómo se sintieron ellos, qué sentí yo. Va estar muy padre pero todavía falta mucho para que se grabe”, comentó José Eduardo Derbez.