Tras boda con Ángela Aguilar, Christian Nodal cancela concierto en Argentina, ¿fue por Cazzu?

Luego de su boda express con Ángela Aguilar y su increíble luna de miel por Los Cabos, Christian Nodal enfrenta una nueva polémica, pues en esta ocasión el cantante ha cancelado una de sus presentaciones más esperadas, la de Argentina, pues todos estaban a la expectativa de cómo es que el público de aquel país lo iba a recibir tras la ruptura con Cazzu, cantante originaria de allá.

Aunque hasta el momento, Christian Nodal no ha emitido un comunicado oficial que aclare la situación. La falta de información ha alimentado las especulaciones y rumores sobre la verdadera razón detrás de esta repentina cancelación de dicho show. Sin embargo, se ha pensado que el sonorense prefiere evitarse el desagrado de ser abucheado por los argentinos y otra más porque podría no haber vendido boletos.

Nodal se casó con Ángela tan solo unas semanas después de romper con Cazzu.

Foto: IG @nodal

Sigue leyendo:

El Yaki, Guayna y Tony Aguirre presentan “Blindado” una fusión de regguetón, banda y corridos

Lupillo Rivera es cuestionado sobre el matrimonio de Ángela Aguilar y Nodal, esta fue su peculiar reacción

Christian Nodal cancela concierto en Argentina

La reciente controversia en torno a Christian Nodal ha generado gran expectación y preocupación entre sus seguidores. El Movistar Arena, una de las principales sedes de conciertos en la región, ha deshabilitado la venta de boletos para las próximas fechas que incluían al cantante, y su nombre ha desaparecido de la agenda de eventos programados. Esta situación ha llevado a muchos a especular sobre una posible cancelación de los conciertos sin previo aviso, dejando a sus fans en un estado de incertidumbre.

La reciente cancelación de un concierto en Nayarit, México, ha sido otro indicio de que el artista podría estar anteponiendo sus metas personales, mismas que estarían afectando su agenda de presentaciones. Aunque al igual que con su presentación en Argentina, los detalles específicos de por qué se canceló el concierto en Nayarit no se han hecho públicos.

Así anunció su fecha en Argentina hace unas semanas.

Foto: IG @nodal

Cabe señalar que en la página oficial del recinto argentino en donde se llevaría a cabo el concierto de Nodal el próximo 14 de agosto ya no aparece el show del sonorense, por lo que es imposible adquirir un boleto. Si bien no se han revelado las razones por las que ya no se presentará en el país natal de su hija Inti, se cree que es por qué los argentinos lo castigaron y boicotearon su presentación para que no vendiera boletos.

Lo anterior debido a la inesperada ruptura con Cazzu y la boda inmediata con Ángela Aguilar, por lo que el sonorense se ha convertido en uno de los artistas menos queridos de Argentina.

Gustavo Adolfo Infante habla de la cancelación de Nodal en Argentina

El periodista Gustavo Adolfo Infante abordó el tema de la reciente controversia en torno a Christian Nodal durante una sección del programa "Sale el Sol" en Imagen Televisión. Junto a sus compañeras, Infante discutió las posibles razones por las que el cantante de “Adiós Amor” habría optado por no presentarse en Argentina.

En la sección "Pájaros en el Alambre", Infante sugirió que la cancelación del concierto de Nodal en Argentina podría estar relacionada con la reacción negativa de los argentinos debido a la situación con Cazzu, una rapera local. El presentador comentó que el malestar del público podría haber influido en la decisión de cancelar el evento.

“Hablando de anuncios, un famoso que no deja de estar en el ojo del huracán, Nodal... se cancela el concierto que tenía para el 14 de agosto. Yo no sé si haya sido el efecto Cazzu, el efecto nacionalista de Argentina, no llegaron o qué, no hay un anuncio oficial, pero ya aparece en la programación del lugar cancelado”, explicó.

Infante también mencionó que, aunque no se ha emitido un anuncio oficial, la cancelación ya está reflejada en la programación del lugar, el Movistar Arena. Esta situación ha generado incertidumbre entre los seguidores del artista, quienes esperan una aclaración sobre la razón detrás de la suspensión.