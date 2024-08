Majo Aguilar habla por primera vez de la boda de su prima Ángela Aguilar con Nodal: "no sabía que se iba a casar"

La boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dado de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Ahora Majo Aguilar, prima de la "novia", rompió el silencio para hablar por primera vez de la fiesta y el verdadero motivo de su ausencia en uno de los eventos más sonados de este 2024.

Hace poco más de una semana los cantantes de "Dime cómo quieres" sorprendieron a todos sus fans al casarse en una inesperada boda celebrada cerca de Tequesquitengo en el estado de Morelos. Algo que llamó la atención que durante la celebración Majo Aguilar estaba en Estados Unidos para el partido entre las figuras de la Liga MX contra las de la MLS.

La mañana de este jueves 1 de agosto el programa "Despierta América" compartió una entrevista con Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, quien por primera vez habló del romance y de la boda que protagoniza su familiar con Christian Nodal. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

Durante la plática la intérprete de canciones de como "Lo busqué", "Amor ilegal" y "Un puño de tierra" fue cuestionada sobre el motivo de su ausencia en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. La cantante dijo que no sabía que se iba a celebrar la boda, pero les deseó que le vaya muy bien.

"Yo no sabía que se iban a casar (Ángela Aguilar y Nodal), que les vaya lindo", contó.

Finalmente Majo Aguilar, una de las grandes voces del género regional mexicano, reveló que hasta el momento no ha tenido comunicación con su prima ni con el cantante de "Adiós amor". Descartó que por el momento vaya a realizar una colaboración con alguno de ellos.

"No (ha tenido comunicación), no próximamente no (alguna colaboración con ella o con Nodal)", sentenció.