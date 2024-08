Jomari Goyso enfurece por los rumores sobre Ángela Aguilar y Nodal: “Déjenla, suéltenla”

La inmediatez con la que surgió el noviazgo y posterior boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar desataron un sinfín de rumores por los que la pareja ha recibido fuertes críticas en redes sociales. Por ello, Jomari Goyso salió en defensa de la cantante y exigió un alto a los rumores que han surgido sobre su relación, como aquel que apunta a un embarazo como el motivo por el que la promesa del regional mexicano llegó al altar.

Jomari Goyso defiende a Ángela Aguilar de los rumores por su boda

El conductor español fue uno de los pocos invitados a la íntima ceremonia que se realizó hace tan sólo unos días en la Hacienda San Gabriel de las Palmas ubicada en Amacuzac, Morelos. Además, la cantante lo eligió para ser su testigo en la unión civil, un papel que el salsero Marc Anthony hizo en el caso de Christian Nodal.

Jomari Goyso fue testigo de Ángela Aguilar en su boda con Nodal. Foto: @jomarigoyso

Ante los rumores y el escándalo que se ha generado por la boda, Jomari Goyso salió en defensa de la pareja y puntualizó en que no se trató de algo “repentino” como ha señalado. El presentador aseguró que muchas de las cosas que se han dicho sobre los cantantes son falsas y entre éstas el rumor de que la “Princesa del regional mexicano” estaría embarazada.

“Creo que hay muchas cosas que son una mentira (…) No fue una boda repentina, dejen de decir que fue una boda repentina. La gente no lo sabía, eso no quiere decir que fuera repentina. Fue una boda planeada y mucha gente lo sabíamos, lo que pasa es que se mantuvo en secreto porque fue la familia. No fue una boda repentina. Nadie tenía prisa”, dijo el conductor.

Jomari Goyso niega que Ángela Aguilar esté embarazada. Foto: IG @jomarigoyso

La rapidez con la que se dio el compromiso y los sospechosos mensaje que los intérpretes de “Dime cómo quieres” compartieron en Instagram intensificaron los rumores de que la cantante podría estar embarazada, algo que negó rotundamente Jomari Goyso y exigió que se pusiera fin a todo conflicto con la pareja.

“Dejen la teoría de que está embarazada, déjenla, suéltenla porque no está embarazada. Suelten esta teoría, suéltenla ya. Lo que pasa es que no la van a soltar porque eso no les funciona, les funciona decir todas esas estupi***** porque saben que la gente se enreda”, dijo molesto Goyso.