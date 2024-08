Alicia Villarreal le envía mensaje a Cazzu tras la polémica boda de Nodal y Ángela Aguilar: "Va a tener toda la fuerza"

Cazzu continúa en el ojo del huracán por el escándalo que ha generado el romance y reciente boda de su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, con Ángela Aguilar. Ante esto, algunas famosas han externado su apoyo a la trapera argentina con contundentes mensajes, como Alicia Villarreal que destacó los ataques que reciben las mujeres tras una ruptura y el escándalo que enfrentan, tal y como ocurrió con Irina Baeva.

Alicia Villarreal envía mensaje a Cazzu tras la boda de Nodal

La intérprete de “Te aprovechas” fue cuestionada sobre la controversia que enfrentan algunas famosas tras sus escandalosas rupturas, como ocurrió con Cazzu de quien se confirmó su separación con Christian Nodal y tan sólo unas semanas después el sonorense confirmó su romance con la hija menor del cantante Pepe Aguilar.

Alicia Villarreal le envía mensaje a Cazzu tras la polémica boda de Nodal. Foto: IG @cazzu

“Si les hablo desde el punto de vista de mujer… no paramos. No podemos ponernos a llorar, una mujer no puede ponerse a llorar, tiene que seguir, tiene que salir adelante y ya tiene un compromiso. Cuando ya tiene hijos no hay nada que pare a una mujer que está en la lucha de sobrevivir, ella va a tener toda la fuerza”, expresó la cantante en un encuentro con los medios retomado por el reportero El Fernan en YouTube.

Alicia Villarreal habla de la boda de Nodal y Ángela Aguilar

La repentina boda de los cantantes de regional mexicano generó gran alboroto en la industria del espectáculo y ha divido opiniones entre los fans, por ello, algunas celebridades no han evitado ser cuestionadas al respecto y así ocurrió con Alicia Villarreal que se limitó a reconocer el talento de ambos artistas y destacó la importancia del amor que se han mostrado.

Alicia Villarreal habla sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Foto: IG @lavillarrealmx

“Si opino desde el punto del amor, esto es lo más maravilloso que puede vivir una pareja y desafortunadamente, y afortunadamente, son figuras públicas y los queremos porque somos fans y son grandes cantantes. En el caso de Nodal y con toda su historia, no lo rebasa ser el gran artista que es”, dijo la cantante.

Alicia Villarreal señaló que también ha enfrentado críticas por sus relaciones: “Me ha tocado en muchos momentos de mi vida, hasta lo he dicho ‘¿por qué me crucifican?’ Soy un ser humano que también siente, tengo compromisos, tengo una hija, tengo que salir adelante y tengo que trabajar. Todos los seres humanos nos equivocamos, todos nos merecemos ese segundo chance y si lo vemos desde el punto del amor…”.