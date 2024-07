Chiquis Rivera envía mensaje a Cazzu tras la boda de Nodal y Ángela Aguilar: “Una mujer talentosa y hermosa”

Ante el escándalo que ha generado la repentina boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar a tan sólo unas semanas de confirmar su romance, celebridades no han evitado ser cuestionados al respecto y Chiquis Rivera fue una de las que defendió a la pareja de las críticas. Aunque la cantante también envió un mensaje de apoyo a Cazzu en el que la llenó de halagos y reconoció su talento sobre el escenario.

Chiquis Rivera envía mensaje a Cazzu tras la boda de Nodal

Las muestras de afecto para Cazzu no se hicieron esperar luego de que se destapara el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Aunque la trapera argentina anunció su retiro de redes sociales, fanáticos la han llenado de tiernos mensajes dedicados también para su hija, Inti, tal y como el que le envió Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera envía mensaje a Cazzu tras la boda de Nodal y Ángela Aguilar. Foto: IG @cazzu

“La verdad nosotros no tenemos ni sabemos los detalles, creo que es importante respetar. Lo único que le puedo decir a Cazzu es que es bella y hermosa, tiene ahí su bendición que es lo más importante y yo sé que Christian es buen papá y va a estar ahí, que también es lo más importante, que se apoyen el uno al otro y que nada más estén ahí por Inti. Cazzu me parece una mujer talentosa y hermosa, me encanta su música y pues, la niña, le mando un besito”, dijo la hija de Jenni Rivera.

Chiquis Rivera defiende a Nodal y Ángela Aguilar de las críticas

La intérprete de “Abeja reina” se mostró imparcial ante la polémica que rodea a los cantantes de regional mexicano, a quienes les deseó felicidad y defendió ante las críticas que han recibido por su boda celebrada hace tan sólo unos días con una íntima ceremonia en una hacienda ubicada en Amacuzac, Morelos.

“Que disfruten, el amor es bonito y ahora están viviendo algo bonito, así que disfruten y se enfoquen en eso. Que no hagan caso (críticas), ella se ve hermosa, se ven enamorados y a mí me encanta el amor así que se amen y se respeten (…) De todo corazón les deseo lo mejor”, dijo la cantante en un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Saldaña en YouTube.