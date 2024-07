Conductor español fue testigo de Ángela Aguilar en su boda con Nodal: "lo sabía desde hace un tiempo"

La inesperada boda de Christian Nodal con Ángela Aguilar dejó con la boca abierta a todo el mundo del espectáculo, pues si bien se habían dado rumores de una llegada al altar, fue hasta la tarde noche del miércoles 24 de julio cuando se filtraron algunos de los detalles de esta unión nupcial, entre ellos el lugar, el menú, los invitados y los looks de los novios. Ahora, el programa Despierta América dio a conocer que un querido conductor español fue el testigo de la "princesa del regional mexicano".

Jomari Goyso y Marc Anthony fueron los testigos de la boda de Ángela Aguilar y Nodal

Esta mañana el programa Despierta América entrevistó a Jomari Goyso, conductor de Univisión, para que revelara más detalles sobre esta boda secreta y de la que él mismo afirmó, ya sabía desde hace algún tiempo. Durante la charla, el querido amigo de la intérprete de "Dime cómo quieres" confirmó que fueron muy pocas personas las que se dieron cita a la fiesta y que sólo fueron familiares y amigos muy cercanos.

Desde el Aeropuerto de la Ciudad de México, Jomari Goyso contó que fue cómplice de la pareja y que desde "hace un tiempito", la hija de Pepe Aguilar le había pedido que fuera parte de su gran día y no dudó en guardarle el secreto. "A mucha gente le dije ayer que tenía Covid, Luz fue un poco cómplice conmigo, no le dije exactamente lo que iba a pasar, pero es mi jefa y le dije: 'tengo algo muy especial con los Aguilar que me han invitado, es familiar y me gustaría ir, me dijo que sí'", contó.

Al entrar en más detalles sobre la boda entre Nodal y Ángela, el conductor detalló que él mismo se llevó una sorpresa al llegar al rancho y ver que allí sólo se dieron cita cerca de 45 personas, de las cuales todos eran familiares de los novios. "Fui a desayunar con Pepe y Aneliz, y estuvimos todo el día allí disfrutando. Me parece una cosa brillante", aseveró no sin antes decir que no dará muchos detalles por respeto a los Aguilar y a los Nodal.

En este especial momento también estuvo "presente" la fallecida Flor Silvestre. (Foto: X @InformaESV)

"Ellos yo creo que van a subir cosas, por eso no quiero contar mucho porque creo que ellos son los que tienen que revelar sus cosas. Pero hay un momento muy bonito que yo creo que a mí es cuando se me pararon ahí los pelitos y me di cuenta de dónde estábamos, que es cuando está Pepe y Ángela caminando, y ponen la música de Flor Silvestre. Entonces entiendes por un momento que no es solo tu amiga y una familia que yo quiero mucho, sino claro, es una dinastía, es la nieta de Flor Silvestre, de Antonio Aguilar, es la hija de Pepe Aguilar. Se está casando con uno de los exponentes del regional mexicano, ella es una exponente".

Finalmente, Jomari Goyso reveló que en el día tan especial, Ángela Aguilar no dudó en rendirle un homenaje a su abuela, pues mientras su papá la entregó en el altar sonó música de Flor Silvestre, además que ella mismo llevó unos aretes de su difunta abuela. "Fue el momento en el que todo el mundo se quedó mirando y dijimos 'wow', qué bonito ser parte de esa historia".

El testigo de Ángela en la boda. (Foto: IG @jomarigoyso)

¿Quiénes fueron los testigos de Nodal y Ángela Aguilar en su boda?

Según lo que contó el propio Jomai, él fue el testigo por parte de Ángela Aguilar; mientras que en su elección, Nodal eligió al cantante Marc Anthony para esta tarea. Si bien el conductor evitó dar más detalles al respecto, sí adelantó algunos secretos guardados como que los otros dos testigos fueron familiares, entre ellos una prima de la "princesa del regional mexicano".

Durante esa misma entrevista, el conductor afirmó que Nodal y Ángela están muy enamorados y que en su boda "todo el mundo lloró", además que Pepe Aguilar les leyó una carta. Po supuesto, e la celebración no sólo estuvo la Dinastía Aguilar, sino también los familiares del cantante de "Adiós amor".