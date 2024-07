Grettell Valdez, de fiesta desde Bali por su cumpleaños 48; es pura perfección con un look de playa animal print

El pasado 7 de julio fue el cumpleaños de Grettell Valdez, así que la famosa está celebrando con un viaje en el que es acompañada por su hijo, Santino Borghetti. La actriz mexicana, quien ya tiene 48 años de edad, no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram cómo está celebrando su cumpleaños y publicó una serie de fotos.

Grettell Valdez celebra su cumpleaños en Bali, Indonesia

“Qué lindo es sorprenderte. Sin duda, un paraíso este lugar es mágico”, escribió la exesposa del actor y presentador argentino Patricio Borghetti en la descripción de las fotos para dar a conocer que se encuentra en un lugar que la tiene maravillada: Bali, que es una isla de Indonesia.

Grettell Valdez está de viaje con su hijo, Santino Borghetti. Foto: Instagram Grettell Valdez.

Al estar en un destino repleto de naturaleza, Grettell Valdez apostó por un look veraniego animal print, como se aprecia en las fotos que publicó. La villana de “Lo que la vida me robó” está hospedada en el Four Seasons Resorts Bali, desde donde posó con un bikini que le hace justicia a su silueta tonificada.

La famosa apostó por un look con estampado animal print. Foto: Instagram Grettell Valdez.

La empresaria y fundadora de la marca Todo con amor optó por un traje de baño que incluye pareo, de modo que todo su atuendo es animal print, que es la tendencia preferida de las famosas este verano porque tiene un estilo atrevido y elegante. Al estar al aire libre, la famosa, quien es originaria de Querétaro, usó gafas de sol de pasta negra y lució su rostro sin una gota de maquillaje.

Grettell Valdez celebró que cumplió 48 años de edad. Borghetti. Foto: Instagram Grettell Valdez.

Cuántos hijos tiene Grettell Valdez

Grettell Valdez siempre viaja con su hijo, Santino Borghetti, quien se ha convertido en su compañero de aventuras. Además, el viaje a Bali sería doblemente especial porque el adolescente cumplirá 16 años el próximo 25 de julio. La famosa comparte la crianza de su hijo con Patricio Borghetti, con quien estuvo casada de 2004 a 2011.

Tras su separación, Grettell Valdez y Patricio Borghetti han mantenido una relación amistosa. La actriz incluso asiste a las fiestas de la familia de su expareja, quien desde 2011 tiene una relación con la presentadora mexicana Odalys Ramírez con quien tiene dos hijos, Gia Borghetti y Rocco Borghetti.