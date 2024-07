Mía Rubín se luce como diosa griega e ignora las especulaciones de que se casó y está de luna de miel

La carrera musical de Mía Rubín es prometedora, con lo que sigue los pasos de su padre, Erik Rubín, quien en las décadas de los años 80 y 90 fue parte de la agrupación musical Timbiriche. Sin embargo, la joven cantante, de 19 años de edad, no es el centro de la atención por su talento, sino que es criticada porque sigue de vacaciones con su novio, Tarik Othon, al grado de que hay quienes especulan que se casó y está de luna de miel.

Mediante su cuenta de Instagram, la intérprete de “Diablo” ha publicado cómo ha sido su estancia en Europa, donde ha visitado desde París, Francia, hasta Mikonos, Grecia. Todo indica que el segundo destino ha sido el preferido de la artista mexicana porque no ha dejado de posar como una diosa griega, que es como sus fans la han descrito porque no deja de usar looks en color blanco con detalles en dorado.

Mía Rubín está de viaje con Tarik Othon. Foto: Instagram Mía Rubín.

¿Mía Rubín se casó con Tarik Othon?

Pero no todo es miel sobre hojuelas para Mía Rubín porque en redes sociales hay quienes indican que sus vacaciones con su novio ya parecen “luna de miel”. Esto ha abierto el debate y también surge la duda de cómo Erik Rubín y Andrea Legarreta permitieron que su hija mayor viaje sola con su novio.

“A su edad sólo me dejaban salir dos horas con mi novio”, “esa muchacha ya no va con el novio de manita sudada, al rato sale con su sorpresa” y “ellos ya se casaron en privado y es su luna de miel”, son algunas críticas que se leen en el perfil de la cantante, quien presumió que goza de Grecia, además de que tiene “al mejor fotógrafo del mundo”, es decir, Tarik Othon.

Al estar en Grecia, la joven ha lucido looks blancos que han desatado las especulaciones de que se casó. Foto: Instagram Mía Rubín.

Fans defienden a Mía Rubín por viajar con su novio

Pese a los comentarios en contra de Mía Rubín y Tarik Othon, otras personas la defendieron, indicado “qué onda con los que dicen que ya es ‘luna de miel’ y que (hay) bebé en camino, ya es otra época, que no tengan el dinero para viajar como ellos ya es otra cosa”.

Otros seguidores de la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín expusieron que sólo la cantante y Tarik Othon saben qué pasa detrás de las fotos que comparten de su viaje, a fin de desmentir las especulaciones de una supuesta boda, sobre todo por sus looks en color blanco. “Los verdaderos fans de Mía (Rubín) hace mucho que sabemos que iba a viajar y nos tenía en ascuas adivinando a dónde sería. También hubo videos en TikTok en los que mostró su prendas favoritas y obviamente todas son blancas porque le gusta el color blanco”.

Aunque Mía Rubín no ha dejado de ser blanco de críticas, la joven se enfoca en disfrutar sus vacaciones luego de graduarse de la preparatoria. Además, todo indica que la joven tiene sorpresas para sus fans, ya que tiene entre manos nuevo material musical, de acuerdo con una de sus publicaciones de Instagram.