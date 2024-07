"Nos distanciamos": Fabiola Campomanes habla de Yolanda Andrade y sus recientes problemas de salud

En las últimas semanas la salud de la conductora de televisión, Yolanda Andrade ha dado bastante de qué hablar en la industria del entretenimiento sobre todo después de que se ausentara del programa "Montse y Joe", donde es una de las presentadoras estrellas junto a Montserrat Oliver.

Ante esta situación varias celebridades del espectáculo han sido cuestionada por la salud de Yolanda Andrade. Ahora el turno fue de la modelo y actriz, Fabiola Campomanes, quien sorprendió a todos al revelar que actualmente están distanciadas a pesar de las gran amistad que las unió en el pasado.

Sigue leyendo:

La conductora sufrió unos fuertes problemas de salud. Foto: Unicable

Fabiola Campomanes confirma distanciamiento de Yolanda Andrade

En una entrevista con distintos medios de comunicación, compartida en el canal de YouTube "Michismecito", Fabiola Campomanes fue cuestionada por los reciente problemas de salud que ha enfrentado Yolanda Andrade, sin embargo, nadie esperaba su peculiar respuesta.

Sin guardarse nada la protagonista de la serie "El juego de las llaves" explicó que no se ha podido comunicar con Yolanda Andrade, por lo que no puede brindar ningún tipo de declaración sobre los recientes problemas de salud que ha enfrentado en lo que va de este 2024. A pesar de ello le deseó una pronta recuperación.

"No he tenido comunicación con ella, espero que este muy bien, lo que más deseo es que este muy bien. No he podido hablar con ella", dijo.

Para escuchar las declaraciones reproduce el video a partir del minuto 2:00.

Al ser cuestionada sobre su amistad con Yolanda Andrade, Fabiola Campomanes confesó que actualmente están distanciadas por cuestiones de "la vida". Aseguró que si se encuentra con la conductora de "Montse y Joe" la saludaría con mucho cariño. "Nos distanciamos por la vida, uno crece y comienzas a interesarte por distintas cosas. Si la veo me muero de amor por ella, pero no la he visto", sentenció.