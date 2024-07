¡Predicción cumplida! Así fue como Mhoni Vidente dijo que Nodal y Ángela Aguilar se iban a casar: VIDEO

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido el evento del año en el mundo del espectáculo mexicano. Este 24 de julio, en la majestuosa Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en el kilómetro 41 de la carretera federal de Cuernavaca a Chilpancingo, en Amacuzac, Morelos, la joven pareja contrajo matrimonio. En un ambiente íntimo y exclusivo, rodeados de familiares y amigos cercanos, los cantantes dieron el “sí, acepto”, sellando su amor de una manera que muchos ya habían anticipado.

Si bien, desde hace varios meses se rumoreaba que Nodal y Ángela Aguilar se habrían casado en Europa, lo cierto es que la pareja selló su amor este miércoles 24 de julio en Cuernavaca, sin embargo, la noticia de la boda Mhoni Vidente la anticipó desde el pasado mes de junio durante su programa que se transmite a través de las redes sociales de esta casa editorial.

Por fin se casaron.

Foto: Especial

La noticia del enlace no sorprendió a todos. Apenas el pasado 19 de junio, durante su programa “Pregúntale a Mhoni”, la famosa Mhoni Vidente había predicho este desenlace amoroso. Con su característico estilo, la pitonisa cubana aseguró que Nodal y Ángela estaban destinados a decir muy pronto el tan esperado “sí, acepto” ante un altar.

“A Nodal yo lo veo muy a gusto con Ángela Aguilar, los veo muy tranquilos, le dio anillo de promesa. Pepe Aguilar también está muy contento, más contento el papá de Nodal que va a entrar a una de las familias más importantes de México y como quieras si se les ve el casamiento”, dijo Mhoni.

Mhoni Vidente no solo anticipó la boda, sino que también despejó rumores que circulaban en torno a la pareja. “La carta del As de Oros detrás de ellos, no trae embarazos, dejen de estar diciendo mentiras…”, aclaró durante su predicción. Su lectura de las cartas ha demostrado ser precisa una vez más, fortaleciendo su reputación como una de las videntes más acertadas del medio.

Así fue la boda de Nodal y Ángela Aguilar

El romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha capturado la atención del público desde sus inicios. Ambos, figuras prominentes en la música regional mexicana, han demostrado que su relación va más allá de lo profesional, consolidándose en lo personal. La química entre ellos es evidente, y su boda es solo el inicio de un capítulo que promete estar lleno de amor y éxito.

La boda, cuidada hasta el más mínimo detalle, contó con estrictas medidas de seguridad. Pocos invitados tuvieron el privilegio de ser testigos de este importante momento en la vida de Nodal y Ángela. Sin embargo, algunas fotos del evento lograron filtrarse a las redes sociales, revelando la elegancia y el amor que se respiraba en cada rincón de la hacienda. Los asistentes, aunque reducidos en número, fueron seleccionados cuidadosamente, asegurando un ambiente íntimo y familiar.