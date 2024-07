"No me tenían que invitar": la madrina de Nodal no estuvo invitada a la boda, manda un mensaje a los fans | VIDEO

Hace unas horas te informamos que los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal dieron el siguiente paso en su relación al casarse en una espectacular boda que tuvo como sede la hacienda San Gabriel de las Palmas cerca de Tequesquitengo. En redes sociales fueron compartidas fotografías de la lujosa ceremonia.

Ante esta situación los fans de la farándula se preguntaron quiénes fueron invitados y quiénes quedaron fuera de una de las bodas más esperadas en este 2024. En las imágenes se ve que Nadia Ferreira, Marc Anthony y Pepe Aguilar estuvieron presentes en la boda de los intérpretes de "Dime cómo quieres".

La pareja se habría casado este miércoles. Foto: Nodal

Madrina de Nodal no estuvo invitada en la boda

En su cuenta en TikTok, el periodista de espectáculos Pablo Chagra reveló detalles importantes de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Algo que llamó bastante la atención fue que la ceremonia de este 24 de julio contó con la presencia del círculo más íntimo, lo que significa que varios familiares quedaron fuera.

En este sentido el colaborador de "La Casa de los Famosos México" presentó las declaraciones que dio Eli Castro, madrina de Christian Nodal, quien tampoco estuvo invitada en una de las bodas más esperadas de este 2024. El mensaje no pasó desapercibido para nadie.

En sus redes sociales Eli Castro subió una historia asegurando que no recibió la invitación a la boda del intérprete de "Ya no somos ni seremos" y de Ángela Aguilar. Aseguró que no tenía ningún motivo para ser invitada, pues no forma parte de la familia de los cantantes.