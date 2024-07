"Le tengo miedo a la pobreza", las duras palabras de Adrián Marcelo y el motivo que lo hizo entrar a La Casa de los Famosos | VIDEO

La segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” aún no comienza y sus participantes ya han dado de qué hablar, tal y como ocurrió con Adrián Marcelo y sus declaraciones sobre el motivo por el que decidió aceptar formar parte del reality show pese a que afirmó que el programa era para “gente que no tiene trabajo”. El youtuber también reveló que regalará a sus seguidores el premio de cuatro millones de pesos si se convierte en ganador.

Adrián Marcelo revela el motivo de su participación en LCDLF

El influencer y conductor regiomontano ha dado de qué hablar por su contenido en redes sociales con un fuerte sarcasmo y humor negro, algo de lo que dio muestra en su reciente entrevista para “La Casa de los Famosos México” donde habló sobre el motivo por el que decidió aceptar participar en el reality show luego de que hablara mal de quienes lo hicieron con anterioridad.

Sigue leyendo:

¿De cuánto es el premio que le darán al ganador de La Casa de los Famosos México 2024?

Poncho de Nigris habría filtrado que Marcela Mistral sí estará en La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo asegura que si gana LCDLF regalará el dinero a sus seguidores. Foto: IG @adrianmarcelo10

“Yo soy un clasemediero hasta el hueso, hasta la médula. Tal vez es por eso que tengo una cierta adicción al trabajo, por una cierta fobia a ser pobre, ¿quién quiere se pobre? Pues yo no”, dijo el también comediante para después afirmar que la falta de empleo sería el motivo por el que aceptó participar: “‘La Casa de los Famosos’ es para gente que no tiene trabajo, es correcto (…) Fiel con lo que declaré, hoy por hoy me encuentro desempleado y, como lo dije, ‘para desempleados La Casa de los Famosos’ y hoy yo estoy desempleado, entonces que bueno que llegó esta oportunidad”.

¿Qué hará con el premio de “La Casa de los Famosos México” si gana?

Las declaraciones de Adrián Marcelo no se detuvieron y aseguró que si se convierte en ganador de “La Casa de los Famosos México” regalará el millonario premio entre sus seguidores: “Si llego a tener el privilegio de ganar la casa de los famosos espérenme en la calle porque les voy a regalar prácticamente todo el dinero”.

Adrián Marcelo asegura que aceptó participar en LCDLF porque le tiene "miedo a la pobreza". Foto: IG @adrianmarcelo10

Ante los supuestos romances que se han formado en el reality shows entre los participantes -aún cuando algunos de ellos tienen pareja en el exterior-, Adrián Marcelo afirmó que no está dispuesto a salir con celebridades: “Todo lo que es de mi gremio me da asco, son mujeres que están viendo cómo escalar en la sociedad a través de fijarse en personas exitosas como yo”.

Los comentarios no se hicieron esperar y usuarios destacaron el humor del influencer como algo que podría generar conflictos en el reality show: “Él es muy de humor negro, no van soportar algunos”, “Va a ganar, ya verán”, “Ojalá esta generación no se asuste con su humor”, “Amo que sea tan sarcástico”, “Team humor negro”, “El humor a mucha gente le disgusta” y “No van a soportarlo”.