Aseguran que Cazzu no quiere que Inti, su hija con Nodal, sea mexicana, ¿por su noviazgo con Ángela Aguilar?

La vida amorosa de Christian Nodal aún da de qué hablar. En esta ocasión se volvió tendencia porque su presuntamente su ex pareja, la cantante argentina Cazzu, no quiere que Inti, la hija que tuvieron juntos, obtenga la nacionalidad mexicana, como quisiera el cantante de regional. Esta información fue dada en el programa de espectáculos “Chisme no like”.

Ahora nodal está con Ángela Aguilar, pero su noviazgo no comenzó de forma atrabancada, ya que Nodal anunció su separación con Cazzu, la madre de su hija Inti, el pasado 23 de mayo, pero tan sólo el 10 de junio, anunció que estaba con Ángela Aguilar. En las redes los han acusado de haber actuado deshonestamente, pero Christian ha dicho que él le fue infiel a la cantante argentina y que todo terminó en buenos términos.

¿Cazzu no quiere que Inti sea mexicana?

Nodal se encuentra de gira yCazzu está en Argentina, aparentemente sin la intención de viajar a México para arreglar el papeleo para que la pequeña obtenga la doble nacionalidad: “Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija sea por nada en el mundo mexicana, porque la niña es argentina”.

Además, por ahora Nodal no podría hacer nada para que su hija sea mexicana, como se dice que quiere, pues la pequeña está en Argentina y por el momento sólo aplican las leyes de ese país. “Cazzu no quiere que su hija tenga pasaporte mexicano. ¿Por qué? No lo sabemos”, dijo el conductor Javier Ceriani.

¿Cazzu y Nodal terminaron bien?

Pero todo eso son especulaciones, porque ninguna de las partes involucradas ha mencionado algo al respecto. Según ha dicho Nodal, las cosas entre ambos terminaron muy bien, pero es algo que ha estado puesto en duda, ya que la tensión es muy grande y presuntamente existe una pleito muy grande entre los dos. Al parecer no hay mucha comunicación entre ambos.