La polémica está lejos de terminar para Ángela Aguilar, pues tras revelarse su romance con Christian Nodal cualquier acto de la cantante publicado en redes sociales se ha convertido en motivo para recibir críticas. Tal y como ocurrió con su nuevo look ya que ha sido señalada de copiarle a Cazzu y hasta su propio novio algo ante lo que no dudó en responder usando una de las canciones de Jenni Rivera.

Ángela Aguilar responde a críticas con tema de Jenni Rivera

La llamada “Princesa del regional mexicano” se dejó ver con un nuevo corte de cabello al pasar de un estilo Bob a un Pixie, que es ligeramente más corto de lo que ya lo tenía. Sin embargo, no resultó como esperaba y aunque algunos señalaron que lucía elegante los comentarios negativos no se hicieron esperar, pues internautas aseguraron que ahora es más parecida a Christian Nodal.

Ángela Aguilar responde a las críticas por su nuevo look con canción de Jenni Rivera. Foto: IG @gordoelpugaguilar

Ángela Aguilar no se quedó callada y esta vez usó la cuenta de Instagram de su perro, Gordo “El Pug Aguilar”, para responder a sus detractores por las críticas en sus recientes fotografías donde luce su nuevo corte de cabello con un elegante vestido amarillo de Dolce & Gabbana. A través de las historias replicó las imágenes junto al tema “Ovarios” de la cantante Jenni Rivera.

“Venenito Aguilar”, “Linda y elegante”, “Que raro se ve Christian con vestido”, “Cada vez más pelona”, “Entre más pequeño el cabello, más grande es la maldad”, “Está cerrando ciclos déjenla”, “Sí se parece a Nodal”, “Se lo corto igual que Nodal”, “Que se ponga extensiones, ya no le alcanza para cerrar ciclos” y “Yo la miro bonita”, fueron algunos de los comentarios.

Ángela Aguilar admite estar “quemada” en redes sociales

Aunque la intérprete de “Ahí como me ven” ha hecho caso omiso a los comentarios sobre su romance con la estrella de regional mexicano, durante uno de sus recientes conciertos en la gira “Jaripeo hasta los huesos” se detuvo para hablar sobre las críticas que ha recibido en redes sociales e hizo mofa de eso ante sus fans.

“La siguiente canción era una de las favoritas de mi abuela Flor Silvestre, pues a mi abuela le decían ‘La Reina del Falsete’, y si se me sale un gallo, ustedes actúen como que no, pero con lo quemada que me traen en redes sociales, ya lo van a subir, yo lo sé. Así que ojalá no se me salga un gallo, vámonos muchachos”, dijo en pleno concierto.