Lola Cortés defiende a Irina Baeva de los ataques tras su ruptura con Gabriel Soto: “Te quitaste un lastre”

La relación de Irina Baeva y Gabriel Soto surgió en medio de una fuerte polémica por una supuesta infidelidad del actor, tal y como llegó a su fin en días recientes tras varios meses de rumores. Debido al escándalo que ha generado la ruptura famosos no han evitado ser cuestionados al respecto, como Lola Cortés que también le envió un mensaje a la actriz rusa ante las severas críticas que ha recibido por su desempeño en "Aventurera".

Lola Cortés apoya a Irina Baeva ante polémica por Gabriel Soto

Gracias a su experiencia y talento sobre los escenarios Lolita Cortés es una de las grandes figuras del teatro, motivo por el que fue cuestionada sobre la polémica que rodea a la puesta en escena "Aventurera" y su protagonista. Aunque la también llamada "Jueza de hierro" admitió que no ha visto la obra, dijo conocer a Irina Baeva y destacó su talento bailando mostrado en otros programas como "Bailando con las estrellas".

Lola Cortés apoya a Irina Baeva ante polémica por Gabriel Soto. Foto: IG @soylolacortes

“Con ‘Aventurera’ no tengo ninguna opinión porque yo no la he visto, nunca en mi vida me he parado por ahí. A la que he visto es a Irina, estuvimos en ‘Bailando con las estrellas’ y la verdad es que lo hizo muy lindo, lo que recuerdo es que hizo cosas muy lindas y se fue por una lesión que tuvo en la espalda. Me han dicho que la han atacado mucho. Reina, no a todos les vamos a gustar, ni a todos les vamos a caer bien, tú sigue adelante”, dijo Lola Cortés.

Lolita Cortés se sumó a los famosos que han hablado sobre la ruptura de la actriz rusa con Gabriel Soto, algo que sigue dando de qué hablar ante las especulaciones que han surgido desde que lo confirmaron: "Y por ahí me cuentan que la pareja la dejó, pues ya te quitaste un lastre de encima, así que adelante, mamacita, eres mucha mujer, mucha mujer y para adelante”.

Famosos reaccionan a la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto

Aunque Irina Baeva y Gabriel Soto se limitaron a confirmar su ruptura con un comunicado en redes sociales dejando ver que la relación llegaría a su fin por "común acuerdo", famosos no han evitado ser cuestionados al respecto al ser parte de la polémica que rodea a la pareja. Como Gerladine Bazán, quien señaló a la actriz rusa de ser la tercera en discordia en su matrimonio con el actor de telenovelas.

"La verdad es que no tengo absolutamente que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco el interés. Era lo que ya sabíamos… No lo sospechaba, lo sabía”, dijo la actriz en entrevista con el programa "Hoy" que también retomó las declaraciones de Cecilia Galliano, quien fue captada recientemente con Gabriel Soto en una actitud romántica: "Es un amigo, un hombre que quiero mucho. Lo que sea de su vida privada, es de su vida".

El productor Juan Osorio también habló sobre la ruptura de Irina Baeva, a quien dijo respaldar ante los comentarios negativos que ha recibido por "Aventurera": "Lo único que tengo que motivar a Irina es que no se me baje, que no se me deprima, que que todo ese coraje en la escena y ahora más que nunca tiene un reto grande con Elena Tejero y con su vida personal. Las rupturas de pareja por algo se dan, porque algo ya nos funciona, pero hasta ahí, yo tengo que respetar porque a ambos estimo y quiero".