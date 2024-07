Tras varios meses se rumores que apuntaban a una ruptura, el actor Gabriel Soto confirmó el fin de su relación con Irina Baeva gerando gran alboroto entre sus fans y el mundo del espectáculo. Juan Osorio no evitó ser cuestionado al respecto, pues en días reciente externó su apoyo a la actriz rusa ante las severas críticas que ha recibido del público por su papel como Elena Tejero en la puesta en escena “Aventurera”.

Juan Osorio reacciona a la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto

El productor de telenovelas continúa en el ojo del huracán por los comentarios negativos que ha recibido la obra musical “Aventurera”, así como su protagonista por su desempeño sobre el escenario. A esta polémica se suma la ruptura entre Baeva y Gabriel Soto en medio de fuertes rumores sobre una supuesta infidelidad del actor con su compañera de escena Cecilia Galliano, quien ha negado tener más que una buena amistad con el galán de telenovelas.

Juan Osorio reacciona a la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto. Foto: IG @irinabaeva

“Todo el equipo, toda la compañía de ‘Aventurera’ apoya a Irina, pero también hay cosas personales que te tienes que mantener al margen para no incurrir en tomar partidos. Es una relación de una pareja, ellos sabrán sus problemas, sus decisiones… Lo único que tengo que motivar a Irina es que no se me baje, que no se me deprima, que que todo ese coraje en la escena y ahora más que nunca tiene un reto grande con Elena Tejero y con su vida personal. Las rupturas de pareja por algo se dan, porque algo ya nos funciona, pero hasta ahí, yo tengo que respetar porque a ambos estimo y quiero, yo me tengo que callar y respetar esa decisión de pareja”, dijo el productor en entrevista para “Despierta América”.

Geraldine Bazán y Cecilia Galliano reaccionan a ruptura de Gabriel Soto

La declaración de Juan Osorio no es la única que ha capotado la atención del público, pues Geraldine Bazán también ha sido cuestionada sobre la ruptura de su expareja debido a que la actriz señaló a Irina Baeva de ser la tercera en discordia en su matrimonio.

“La verdad es que no tengo absolutamente que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco el interés… Era lo que ya sabíamos… No lo sospechaba, lo sabía”, dijo Geraldine Bazán en entrevista con el programa “Hoy”. Mientras que Cecilia Galliano también habló sobre el tema, esto luego de las fotografías que se filtraron en las que fue captada en una actitud romántica con Gabriel Soto.

“Dentro de mi vida privada yo tengo muy claro quién soy, con que lo tengan claro mi gente, mis amigos, mi familia, mis hijos, el resto la verdad… fluyo, me río (…) Es un amigo, un hombre que quiero muchísimo, trabajamos desde que éramos modelos, lo que sea de su vida privada, es su vida privada”, dijo Galliano.