Geraldine Bazán rompe el silencio sobre el truene de Gabriel Soto e Irina Baeva: “no lo sospechaba, lo sabía”

Luego de que hace unos días, Gabriel Soto publicó un comunicado de prensa en el que anunció su ruptura definitiva y el término de su compromiso matrimonial con Irina Baeva, la también actriz y expareja del galán de telenovelas, Geraldine Bazán rompió el silencio respecto a esta polémica separación.

Fue a través de las cámaras del programa Hoy que la exparticipante de La Casa de los Famosos, en la versión de Estados Unidos, se tomó unos momentos para dar su punto de vista sobre la ruptura entre su exesposo e Irina Baeva, y sus declaraciones dejaron sorprendidos a más de uno.

¿Geraldine Bazán ya sabía que Soto estaba soltero?

En una plática en los pasillos de Televisa, San Ángel la actriz platicó con Sebastián Resendiz, reportero del programa Hoy quien cuestionó a Bazán sobre su disputa legal con la periodista Máxime Woodside, sin embargo, la actriz no dio muchos detalles al respecto debido a que asegura que por el momento no puede hablar, pues, es un tema que sus abogados están manejando.

Sin embargo, de lo que sí habló escuetamente es sobre la polémica separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Bazán no quiso ahondar en detalles de esta ruptura, pero dejó claro que esa información para ella no es algo nuevo, pues, ya sabía que el padre de sus hijas había terminado su relación con la nueva “Aventurera”.

“La verdad es que no tengo absolutamente que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco el interés… Era lo que ya sabíamos… No lo sospechaba, lo sabía”, dijo Geraldine Bazán en exclusiva para las cámaras de Hoy.