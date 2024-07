¿Cambios en "Sale El Sol? Ana María Alvarado habla de su supuesta salida del matutino

Nuevamente el programa matutino "Sale El Sol" se robó la atención del mundo de la farándula después de que trascendiera que este mes de agosto habría nuevos cambios en el equipo de conductores. Uno de los nombres que más fuerza tomó para salir de la transmisión fue el de la periodista Ana María Alvarado.

Resulta que Álex Kaffie, excolaborador del matutino de Imagen Televisión, aseguró que el rating que ha registrado el programa provocaría cambios en la transmisión. "El villano de los espectáculos" dijo que una de las candidatas a salir era Ana María Alvarado, quien conduce la sección "Pájaros en el alambre".

Después de que la información de Kaffie se volviera tendencia en el mundo del espectáculo, Ana María Alvarado compartió un video en su canal de YouTube para dar su versión sobre los posibles cambios que se podrían presentar en el elenco de "Sale El Sol" a partir de este mes de agosto.

Sin guardarse nada la experta en temas de la farándula dijo que está muy feliz trabajando en "Sale El Sol", pero reconoció que todo tiene un inicio y un fin. Aseguró que gracias a su forma de ser ha durado mucho tiempo en sus trabajos a diferencia de otras personas, al parecer se refería a Álex Kaffie.

Para poner fin a todos los rumores, Ana María Alvarado dijo que por el momento no va a salir de "Sale El Sol" pues tuvo una reunión con los ejecutivos de Imagen Televisión y le dijeron que no tienen contemplada su salida del matutino. A pesar de ello la conductora reconoció que la decisión puede cambiar de un momento a otro.

"Les tengo malas noticias no me corren. Los ejecutivos me dijeron que todo era mentira. Sigo en Sale El Sol, le duela a quien le duela", dijo la conductora.