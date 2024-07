Mariana Echeverría hace las paces con Faisy y miembros de "Me caigo de Risa", así la harán parte de la temporada 10

"Me Caigo de Risa" está por estrenar su décima temporada y mucho se ha comentado sobre la supuesta enemistad entre los miembros más antiguos del programa, especialmente entre Mariana Echeverría y Faisy, pues desde hace algunos meses se reveló que pese a ser mejores amigos se habían distanciado por una pelea, supuesta razón por la que la famosa no formaría parte de la nueva entrega; sin embargo, este lunes se filtró la verdadera razón por la que no estará en este proyecto.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, los miembros de la "familia disfuncional" sorprendieron al subir al escenario una enorme caja de la que salió Mariana Echeverría para revelar que ella es la décima confirmada para "La Casa de los Famosos 2". Luego de revelar lo anterior, se acercó a cada uno de sus compañeros para abrazarlos y ellos no dudaron en afirmar que necesitaban una infiltrada dentro de la casa más famosa del país.

La recibieron con abrazos. (Foto: FB La Casa de Los Famosos México)

Mariana Echeverría "regresa" con miembros de "Me caigo de risa" y se olvida de la pelea con Faisy

El anuncio que Mariana Echeverría llegará a "LCDLF México" durante la conferencia de prensa para el estreno de la décima temporada de "Me caigo de risa" no fue casualidad, pues mientras el programa cumple 10 años al aire, la actriz fue la décima participante confirmada para el reality show, una forma especial para hacerla parte de es esta nueva entrega, incluso si ella no estará presente en las grabaciones y divertidas dinámicas.

Quien dio el anuncia de la participación de la famosa en el reality de Televisa fue precisamente Faisy, quien incluso bromeó con que necesitaban tener una "infiltrada" dentro de la casa más famosa de México; mientras que Galilea Montijo, conectada desde "Hoy" cuestionaba si un miembro de la familia disfuncional sería el próximo habitante. Después, los dos conductores le pusieron fin a la supuesta enemistad con un tierno abrazo.

Esta es la playera con la que la hicieron parte de la nueva temporada. (Foto: FB La Casa de Los Famosos México)

Por su parte, Ricardo Fastlicht le entregó a su compañera un kit de diversión para que se lleve a la casa más popular del momento y también una playera con su nombre en la espalda y el número 10; mientras que en el frente tiene las letras de "MCDR" bordadas. De esta forma la hicieron parte de la décima temporada.

Durante la dinámica de preguntas y respuestas con la prensa, Faisy y el productor del programa, Eduardo Suárez Castellot, dieron a conocer que la razón por la que dejaron crecer el rumor de distanciamiento entre el conductor y Mariana Echeverría fue para guardar el secreto de su participación en "La Casa de los Famosos", ya que el día que empezaron con los ensayos, la famosa firmó su contrato para entrar al reality.