Tras su distanciamiento con Faisy, Mariana Echeverría regresa a Me Caigo de Risa, así lo revelaron: FOTO

Hace unas semanas te informamos que Mariana Echeverría no formaría parte del elenco de "La Familia Disfuncional" del programa "Me Caigo de Risa". En una entrevista Faisy, conductor del programa, anunció que estaban distanciados y ella tomó la decisión de no participar.

A pesar de que no reveló los motivos, Faisy explicó que Mariana Echeverría formó parte de los ensayos, pero tras sostener una reunión con el productor optó por no estar en la décima temporada. El conductor dijo que su compañero aceptó otro proyecto y seguramente esa el motivo de su repentina salida.

El distanciamiento se robó todos los reflectores. Foto: Me Caigo de Risa

Mariana Echeverría regresa a MCDR

A unos días del estreno de la décima temporada de "Me Caigo de Risa", los fans del programa se llevaron una gran sorpresa al descubrir que Mariana Echeverría posiblemente sí forme parte de "La Familia Disfuncional" o al menos así lo revelan los promocionales del programa.

Resulta que el equipo de prensa de Televisa compartió un mensaje en X con una fotografía de Mariana Echeverría, una de las protagonistas más queridas del programa. Junto a la imagen invitó a los fans a no perderse ningún detalle del estreno de la décima edición.

"Mariana Echeverría ya está lista para hacerte reír en la nueva temporada", escribió.

Todo indica que regresará al reality show. Foto: X/@TUPrensa

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Me Caigo de Risa?

La décima temporada de "Me Caigo de Risa" se estrena el próximo 22 de julio en punto de las 20:00 horas. Los nuevos capítulos los podrás seguir por Canal 5. Para la edición 2024 el reality show volverá a contar con Faisy como conductor y con la mayoría de los integrantes de "La Familia Disfuncional".