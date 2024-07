Mariana Echeverría abre su corazón y se muestra vulnerable en redes: "todos los cambios son buenos"

La famosa conductora de televisión y experta en deportes, Mariana Echeverría conmovió a sus millones de seguidores en Instagram después de compartir un desgarrador mensaje en el que explicó los complicados momentos que está viviendo en los últimos meses debido a varios cambios en su vida personal.

En los últimos meses la también modelo ha estado en boca de todos después de que se confirmara su salida de "La Familia Disfuncional" del programa "Me Caigo de Risa". Ahora la estrella de Televisa volvió a dar de qué hablar tras subir un mensaje que preocupó a sus millones de seguidores.

Ante sus más de tres millones de seguidores en Instagram, Mariana Echeverría, una de las grandes figuras de Televisa, compartió una fotografía que muestra el agotamiento que ha tenido en las últimas semanas. Hasta el momento la publicación suma más de 80 mil me gusta y miles de comentarios que le externan su apoyo.

Junto a la conmovedora fotografía la actual conductora de "La Jugada del verano" abrió su corazón al escribir un mensaje explicando el proceso personal que está viviendo y que la llevó a compartir ese contenido en sus redes sociales. Pidió a sus fans a no darse por vencidos nunca a pesar de las circunstancias que puedan estar viviendo.

En este sentido la excolaboradora de "Me Caigo de Risa" dijo que se está cambiando de casa después de que su esposo, el portero mexicano, Óscar Jiménez, se convirtió en nuevo futbolista del Club León tras su exitoso paso por el Club América. Actualmente la pareja está separada por esta situación.

“Estoy lejos de Óscar y eso me quita algo de mi fuerza interior, estoy en una mudanza después de casi toda mi vida de vivir en la CDMX a León donde no conozco casi nada, pero sé que me sabré adaptar, solo es cuestión de tiempo", escribió.