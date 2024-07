Andrea Legarreta defiende a su hija Nina de las críticas por abandonar la escuela: “Les encanta provocar”

Mía y Nina Rubín, hijas de Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín, han decidido seguir los pasos de sus famosos padres por lo que ya incursionaron en proyectos tanto en la música como en la actuación. Sin embargo, la menor dio de qué hablar tras revelar que abandonó la preparatoria para enfocarse por completo en su carrera como actriz, una decisión que apoyaron sus padres pese a las críticas que le ganó del público.

Andrea Legarreta defiende a Nina Rubín de las críticas

La conductora del matutino “Hoy” no evitó ser cuestionada sobre las recientes declaraciones de su hija Nina, donde señala que dejó la escuela para enfocarse en su carrera como actriz. Legarreta explicó que su hija no abandonó del todo sus estudios ya se prepara para realizar un examen que le otorgue el certificado de preparatoria, todo mientras continúa con sus proyectos como actriz.

Andrea Legarreta defiende a su hija Nina de las críticas por abandonar la escuela. Foto: IG @ninarubinl

“Les encanta provocar. Estar combinando una preparatoria con ocho meses ausente no funciona muy bien, entonces, es una muy buena alumna, pero sino estás presente cómo (…) No es que no le importe, simplemente por cuestiones de trabajo esto la hace sentir más libre en el sentido de que estás trabajando, haciendo novela y tratando de sacar adelante la prepa te sientes estresada, muy nerviosa y ella quiere hacer las cosas bien, es una decisión que apoyamos porque sabemos que es casi imposible”, dijo la también actriz.

Añadió: “Es una niña inteligente, capaz, es estudiosa, es cumplida, comprometida, tiene muchos intereses de prepararse en cuestiones de su carrera como actuación y hace música. Va a poder dividir su tiempo, pero sin dejarlo a un lado porque su interés también es irse a estudiar carrera tal vez a otro lado, entonces vamos a ver lo que sucede”.

¿Qué dijo Nina Rubín sobre sus estudios?

Nina Rubín habló sobre sus proyectos como actriz y cantante, algo que la llevaron a realizar una pausa en su formación académica para enfocarse en el crecimiento de su carrera. La joven artista explicó que se salió de la escuela, pero realizará un examen para obtener su certificado de preparatoria ya que desea retomar sus estudios universitarios en el futuro.

"Voy a hacer un examen que te da un certificado para hacer la prepa. Decidí personalmente salirme, no por soberbia, siento que mi vida no por por ahí (…) Claro que voy a hacer la universidad, pero ahorita dije quiero ser libre, quiero hacer mis cosas, prepararme en lo que me encanta y tener el tiempo”, dijo la joven actriz a las cámaras del programa "De primera mano".