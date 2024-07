"Quiero ser libre": Nina Rubín, hija de Andrea Legarreta, abandona sus estudios, revela los motivos

Una vez más Nina Rubín Legarreta, hija de la conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta y del exintegrante de "Timbiriche", Erik Rubín, se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que reveló que abandonó sus estudios de preparatoria.

A su corta edad la hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín se ha consolidado como una de las grandes promesas de la actuación, faceta que combinaba junto sus estudios, por lo que sus recientes declaraciones hicieron bastante ruido entre los seguidores de su familia y los fans de su corta, pero exitosa carrera.

Sigue leyendo:

Nina Rubín: tras un año ausente, la hija menor de Andrea Legarreta regresa a las redes con estas FOTOS

La actriz concedió una entrevista. Foto: Nina Rubín Legarreta

Nina Rubín abandona sus estudios

En la reciente transmisión del programa de espectáculos "De Primera Mano" fue compartida una entrevista con Nina Rubín, quien sorprendió a todos al revelar que actualmente no está estudiando, pero eso no quiere decir que no tenga la intención de retomar su carrera para continuar preparándose.

En este sentido la joven actriz de cine y televisión dijo que se está preparando para hacer un examen que le otorgue el certificado de preparatoria. La hija de Andrea Legarreta confesó que tomó la decisión de dejar de estudiar pues creía que su vida no iba por ese rumbo.

"Voy a hacer un examen que te da un certificado para hacer la prepa. Decidí personalmente salirme, no por soberbia, siento que mi vida no por por ahí", contó.

Para escuchar las declaraciones reproduce el video a partir del minuto 1:50.

Al ser cuestionada sobre si esto significa que no realizará estudios universitarios, Nina Rubín explicó que su intención es tener el certificado de preparatoria para buscar una buena universidad. Aseguró que por el momento quiere ser libre y continuar preparándose en su carrera como actriz.