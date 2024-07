Mía Rubín es una estrella en ascenso que hace música con el corazón

EL TALENTO, CARISMA Y PASIÓN QUE MÍA RUBÍN HA REFLEJADO EN LA MÚSICA, HOY LA LLEVAN A SER UNA PROMESA DE LA INDUSTRIA Y NOS HABLA SOBRE SUS RETOS, INSPIRACIÓN Y EL AMOR

¿En qué momento te das cuenta de que quieres dedicarte a la música por completo?

Dentro de mí siempre supe que lo que más amaba hacer en el mundo era la música y que era parte de mí, y de quien es Mía. Nunca dudé, nunca tuve ningún plan B. Para mí fue muy especial empezar a hacer lo que siempre quise en mi vida, y que mi papá me diera ese apoyo, y que lo tuviera de manager, de productor, sin duda, fue una gran ayuda, porque tener apoyo de uno de tus mentores y maestros más grandes, fue muy especial para mí.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado tu papá?

Yo creo que la paciencia, creo que es muy importante porque es una carrera extremadamente difícil y complicada, y también disfrutar cada uno de los procesos, saber que todo pasa por algo y todo tiene que pasar de cierta manera, a veces es más pesado, a veces es mucho más liviana la carga de trabajo. Va a haber muchos obstáculos y hay que saber cómo manejarlos para salir triunfadores.

Mía Rubín

¿Qué ha sido lo más retador hasta ahora?

Este año que empecé a trabajar a full y que tuve que hasta hacer mi escuela en línea, fue muy duro porque jamás había sido tanta la carga de trabajo, y he trabajado bastante desde chiquita, pero esto es una experiencia completamente distinta, y más como solista y que ya la gente me empezará a percibir como Mía y no como Mía Rubín Legarreta, la hija de mis papás, que siempre voy a ser y estoy muy orgullosa de serlo, pero sí empezar Juego de Voces que fue un proyecto demandante, empezar a tener shows, abrirle a otros artistas, este año ha sido el más retador de mi carrera.

Mañana sale "La Mala", ¿qué inspiración hay detrás de este tema?

Terminamos de sacar "Nunca más" y queríamos seguir con algo latino, sentirnos cómodos con nuestras raíces y lo que somos, y se nos ocurrió hacer una bachata, ni Alfaro, uno de los productores, ni yo habíamos hecho nunca una bachata, pero fue demasiado divertido, muy especial. Es una canción donde una mujer decide que en vez de que la que va a llorar sea ella, sea él. Es para todas las mujeres, y que va hacia el empoderamiento femenino.

¿Qué te gustaría dejar en quienes te escuchan?

Que sientan todo lo que quieran sentir con mi música, siento que es una experiencia completamente individual, pueden llorar, bailar, cantar a todo pulmón, escucharla a las 3:00 am en su cuarto solos, al final voy a tener una variedad muy amplia de música más adelante y va a dar pie a que la gente pueda disfrutar a una Mía con mucha variedad de sentimientos.

Mía y Erik Rubín

¿Cómo sientes que has evolucionado?

Sin duda ha sido un camino muy especial, algo donde hay que trabajar muy duro, no es fácil, y no todo sale de la noche a la mañana, uno hay que trabajar duro por lo que quiere, por lo que se esfuerza. Es muy importante mantener los pies en la tierra, pero sí siento que ha habido una gran evolución, estas son canciones que se han trabajado por más de tres años.

¿Qué te inspira hoy a componer?

Con "Nunca más" me inspiré en este personaje trastornado, dolido, tocado, como este alter ego de Mía que estaba dolido, porque al final son canciones súper intensas y a mi corta edad tampoco he vivido un desamor tan grande, pero ahora estos son temas con los que las chavitas se pueden identificar más, que tal vez han vivido amores más inocentes. Yo estoy emocionada de que lo escuchen, les guste y se puedan identificar con estos temas.

¿Cómo te ves en 10 años?

Realizada, feliz, casada, tal vez empezando ya a tener a mis hijos, sin duda esa es una parte familiar que tengo súper en mente y que tomo muchísimo en cuenta, y en la parte musical con discos, mis fans y teniendo a todas las personas importantes ahí, haciendo conciertos. Lo más importante para mí es hacer lo que más me gusta que es cantar, verme satisfecha con mi trabajo y una familia.

Siempre su apoyo, su mamá Andrea Legarreta

Hoy también vives una etapa muy linda en el amor, ¿cómo logran una relación a distancia y tener un tiempo a pesar de los proyectos de ambos?

Creo que ha sido fácil para nosotros porque nuestra relación siempre ha sido a distancia, nunca hemos vivido en la misma ciudad. Acabamos de regresar de un viaje, en Europa, que la verdad estuvo increíble, es muy padre poder viajar con el amor más grande que tienes, sin duda es muy especial viajar en pareja, te prepara para las adversidades que vienen en un futuro y te das cuenta si vale la pena pelear por eso o no, pero a mí me pasa que justo dicen que si viajas en pareja o lo amas más o lo odias, y yo creo que lo amo más después de este viaje porque al final me doy cuenta de que todo vale la pena, él vale la pena, y me siento muy feliz a su lado.

Con Tarik Othon en su viaje por Europa

FAVORITOS

Alguien a quien admiras: Mi papá.

Tu cita perfecta: Una buena cena, drinks, y un maratón de películas.

MOMENTOS

Un recuerdo que te haga feliz: Nuestro último día en París, con Tarik (Othon), fue muy especial, fuimos a Mon Maitre, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, fuimos al Moulin Rouge, fue muy especial.

Un sentimiento sobre el escenario: Mucho miedo, pero también mucha emoción, y te sientes muy vulnerable ante eso.

HA DICHO

“Para mí fue muy especial empezar a hacer lo que siempre quise en mi vida, y que mi papá me diera ese apoyo".

Por Ailedd Menduet

Fotos: Prensa Danna y Especial

MAAZ