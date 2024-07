Gala Montes rompe el silencio y revela si podría reconciliarse con su mamá: "actuó de mala fé, es algo difícil de perdonar"

Desde hace días la polémica gira alrededor de la actriz y cantante Gala Montes y su madre. Todo comenzó cuando Crista Montes, en una entrevista exclusiva con TV Notas, acusó a Gala de despedirla como su mánager y dejarla en una situación vulnerable. Esta declaración desencadenó una serie de respuestas por parte de Gala Montes, quien salió a defenderse en un live donde reveló una versión completamente diferente de los eventos.

Gala Montes, conocida por su papel en diversas producciones televisivas, no se quedó callada frente a las acusaciones de su madre. En un vídeo compartido en redes sociales, la joven artista argumentó que durante años había sostenido financieramente a su familia, incluyendo los gastos médicos de su madre. Además, acusó a Crista Montes de intentar manipularla y extorsionarla, lo que complicó aún más la relación entre ambas. Ahora la joven actriz dio la cara ante los medios de comunicación y reveló si es que podría haber una reconciliación con la mujer que le dio la vida.

Gala dio la cara ante los medios y habló de lo que sucede con su madre.

Foto: IG @galamontes

En un ambiente tenso y lleno de especulaciones, Gala Montes finalmente rompió el silencio ante los medios de comunicación, quienes esperaban ansiosos su reacción frente a la posibilidad de una reconciliación con su madre. En un encuentro a las afueras de una televisora, Gala expresó con sinceridad su postura actual.

"La verdad en este momento yo no sé, mira, yo no opino ni pregunto… Pero yo estoy bien, me importa el hoy, no el mañana ni ayer, el pasado no me importa, nunca me ha importado, he trabajado mucho en dejarlo ir, me importa ahorita", dijo Gala.