Hermana de Gala Montes muestra mensajes ofensivos que recibe de su madre Crista: "enseña bien pero bonito y cobra"

La polémica alrededor de Gala Montes sigue y sigue, pues cada vez salen más detalles y nueva información sobre la ríspida relación que existe entre la actriz y su madre, la señora Crista Montes quien abrió la caja de Pandora y ventiló que no solo se rompió la relación profesional sino también la familiar, con sus dos hijas, Gala y “La beba”.

Y es justamente, “La beba” quien utilizó sus redes sociales y decidió romper el silencio de lo que está ocurriendo entre su madre, su hermana Gala y ella, pues asegura que las cosas no pasan como las contó la señora Crista, ya que “La beba” destapó las fuertes y violentas peleas que enfrentaron, pero también mostró unas conversaciones que tuvo con su madre en donde le hacía fuertes críticas por subir fotografías de sus vacaciones en traje de baño.

Beba sale a respaldar a su hermana.

Foto: IG @bebamontes

Sigue leyendo:

Gala Montes: así ha cambiado desde "Lo que callamos las mujeres" hasta a la actualidad

Hermana de Gala Montes rompe el silencio y da detalles de la fuerte pelea: “sacó un cuchillo”

Hermana de Gala Montes expone conversaciones con su madre

Fue durante una trasmisión en vivo, desde sus redes sociales que “La beba” dio detalles de una de las fuertes peleas que sostuvieron ella y su hermana en contra de su mamá, en donde hubo golpes y hasta la presencia de un arma blanca por parte de la señora Crista Montes para amedrentar a la joven actriz.

Sin embargo, eso no es todo, pues “La beba” contó que desde que decidió romper lazos con su mamá, esta solo la ha buscado en una ocasión para cobrarle mil pesos y hacerle un fuerte reclamo por haber subido una foto en traje de baño.

“Ya no estás para esas fotos, ya no tienes 15 años, ya tienes 30, es la única razón que encuentro un only fan corriente, porque podrías subir fotos buenas, no esas… Te ves ridícula, ya estás grandecita”, se lee en los mensajes que enseña “La beba”

Mostró conversaciones con su madre.

Foto: IG @bebamontes

Pero no fue el único mensaje, existen otros en donde, incluso la señora Montes le envía unas fotos de otra mujer con poca ropa y se la pone de ejemplo, además que le aconseja que si quiere enseñar, pues, debe de cobrar, y así sacar un beneficio económico a lo que publica en sus redes sociales.

”Te ves ridícula, ya estás grandecita…quieres enseñar? Enseña bien, pero bonito y cobra…qué diferente no? Nada más que esta vieja si cobra no es pendeja”, se lee en otro mensaje de “La beba”

La madre de Beba le pide que cobre por subir fotos.

Foto: IG @bebamontes

Después de mostrar las conversaciones con su mamá, reveló que hace unos pocos días salió del closet y confesó ser bisexual, sin embargo, esto ella lo sabe desde que es una adolescente, pero su madre siempre le hizo saber que estaba mal y que eran cosas del “diablo”

La fuerte pelea de Gala Montes y su hermana con su mamá

Según la hermana de la actriz, tuvo que intervenir en una intensa pelea donde la señora Crista la agredió físicamente, incluso jalándola del cabello. En respuesta a la violencia, ella se defendió, resultando en un intercambio de golpes que ocurrió rápidamente y continuó por un tiempo. Beba Montes afirma que los videos de la pelea pronto serán publicados, aunque señala que una parte crucial del enfrentamiento no fue captada debido a la falta de cámaras en esa área de la casa, donde su madre supuestamente las amenazó con un cuchillo.

Según Beba, el incidente revela una parte no registrada en las imágenes disponibles, donde su madre mostró comportamientos violentos con un cuchillo y una tabla hacia su hermana. Ella insiste en que tanto ella como Gala Montes solo actuaron en defensa propia, rechazando la idea de que tuvieran intención de lastimar a su madre. Beba subraya que, a pesar del vínculo familiar, no tolerarán ser maltratadas, enfatizando que incluso los animales no tratan así a sus crías.