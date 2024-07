Hermana de Gala Montes rompe el silencio y da detalles de la fuerte pelea: “sacó un cuchillo”

Desde hace algunos días, la actriz Gala Montes se ha visto envuelta en la polémica debido a una impactante entrevista que dio su madre Crista en donde la acusó de haberla dejado en la calle, sin embargo, la también cantante dio su propia versión en un live en el que reveló que la señora la habría explotado durante 18 años y que además ella no recibió el dinero que ganaba desde que trabajó a los 6 años de edad.

Todo lo anterior ha detonado mucha polémica, pues ambas partes amenazan con llevarlo a instancias legales, sin embargo, una tercera persona sale a dar más detalles de lo que sucedió entre Gala Montes y su madre, se trata de Rebeca “Beba” la hermana de la actriz quien salió en defensa de la ex participante de “La Isla”.

La hermana de la actriz contó las agresiones de su madre hacia ellas.

Foto: IG @labebamontes

Hermana de Gala Montes rompe el silencio

Fue a través de sus redes sociales que la hermana de Gala Montes habló sobre todo lo que las tiene alejadas de su madre, la señora Crista Montes. De acuerdo con la joven, todo lo que dice la actriz es verdad e incluso dio detalles de una fuerte pelea que protagonizaron las tres en donde hubo golpes y hasta un cuchillo de por medio.

“De repente se empezaron a agarrar a p**zos las dos, y de repente mi mamá agarra la lámpara y le hace así, como que la agarró para ver que tanto pesaba, para ver si le partía su madre bien, y en ese inter fue en donde yo me metí…”, comenzó a contar Beba Montes

Beba utilizó sus redes para hablar al respecto.

Foto: IG @labebamontes

De acuerdo con la hermana de la actriz, ella tuvo que interferir en esa fuerte pelea, sin embargo, la señora Crista también la golpeó y la jaló del cabello a ella, por lo que ella se defendió y también agredió a su madre y todo sucedió en cuestión de segundos, sin embargo, los golpes siguieron.

Crista Montes amenazó con un cuchillo a Gala Montes

Por otra parte, Beba asegura que van a salir los videos de esta pelea, sin embargo, asegura que hay una parte muy importante del enfrentamiento que no se alcanza a grabar porque no hay cámaras en esa parte de su casa, pero ahí es donde las amenazó con un cuchillo.

“Y adivinen, hay esto, esta parte no se ve en el video porque en esa parte de la casa no había cámaras, pero dónde si había cámaras y si se ve, es donde mi mamá agarró un cuchillo y le hacía así a mi hermana (amenazaba) así de p*ta loca está, y luego agarra una tabla y le hace así a mi hermana…” contó Beba Montes

Finalmente, Beba cueta que las cosas no son como las cuenta su madre, y que si tanto ella como su hermana Gala Montes golpearon a la señora Crista fue solamente en modo de defensa, no porque ellas quisieran agredirla, además deja claro que no por ser su madre dejarán que las maltraten: “ni los perros muerden así a sus hijos”.