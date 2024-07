Gala Montes: un despido, fuertes acusaciones y lágrimas, las claves para entender el pleito con su mamá

La famosa actriz, Gala Montes sigue en boca de todos después de protagonizar una polémica con su mamá y exmánager, Crista Montes, quien fue la encargada de destapar todo el escándalo que ocurría al interior de la familia. A partir de ese momento las dos involucradas han intercambiado fuertes mensajes.

A sus 23 años de edad, Gala Montes se ha consolidado como una de las actrices más famosas en México gracias al trabajo que ha realizado en producciones como "Deseo prohibido", "Hasta que te conocí", "Diseñando tu amor" y "Vivir de amor", por lo que su reciente polémica no pasó desapercibida para nadie.

Sigue leyendo:

"Está exagerando todo": la mamá de Gala Montes responde a los señalamientos de la actriz y asegura que su hija le pegaba

Gala Montes era muy unida a su madre antes que revelara sus supuestos abusos; la admiraba y era su ejemplo

A inicios de esta semana la revista de espectáculos TVNotas compartió una entrevista con Crista Montes, mamá de Gala Montes. En la plática reveló que desde el pasado mes de octubre está distanciada de sus hijas y aseguró que Gala Montes la despidió como su mánager, por lo que pidió que le pegara por el tiempo que trabajaron juntas.

Después de las declaraciones que dio Crista Montes, la actriz, Gala Montes se hizo presente en redes sociales al compartir un video en el que aseguró que nunca dejó sola a su mamá, pero estaba cansada de que la engañaran. Además argumentó que su exmánager se quería quedar con todo su dinero y trataba de manipularla,

Ante la polémica que se generó por las declaraciones de su madre, Gala Montes compartió un video en redes sociales en el que acusa acusa a Crista Montes de haberla extorsionado por meses y le suplica un alto a sus ataques. La actriz indicó que por 18 años se hizo cargo de los gastos de su familia, incluyendo las cirugías que requirió su mamá.

"Estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, que me esté amenazando, que me esté extorsionando", dijo.