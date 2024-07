"Está exagerando todo": la mamá de Gala Montes responde a los señalamientos de la actriz y asegura que su hija le pegaba

Gala Montes se encuentra en medio de la polémica debido a las explosivas declaraciones de su mamá en las que la acusa de haberla despedido como su mánager. Al respecto, la actriz no dudó en responder y entre lágrimas aseguró que desde octubre de 2023 ha sido extorsionada por su madre a quien también señaló de aprovecharse durante 18 años de las ganancias obtenidas por su trabajo.

Mamá de Gala Montes acusa a la actriz de agredirla

Crista Montes reveló en entrevista para TVNotas que desde octubre pasado se mantiene distanciada de sus hijas, a quienes señaló de haberla sacado de su casa y haberla agredido físicamente. La mujer tachó de “mentirosa” a Gala Montes y aseguró que no quiere dinero, tampoco tomará acciones legales contra la actriz, sin embargo, espera que ella haga los arreglos necesarios para pagarle por el tiempo que fue su mánager.

Crista Montes acusa a sus hijas de haberla agredido físicamente. Foto: IG @sargentomatute

“La mitad de lo que dice es mentira, está exagerando todo. Nada más les digo, ojalá lo haga legal. Yo tengo videos, no lo quiero hacer público porque es mi hija, pero tengo audios, mensajes de cómo me habla la señorita, de cómo me pegó y cómo me sacó de la casa (…) Entre las dos hijas me agarraron a golpes, tengo videos porque en la casa teníamos videos y simplemente hechos, tengo hechos. Toda la vida estuve con ellas, ni un sólo día se fueron a dormir con hambre. Ella habló muchas cosas de mí. No tengo para pagar la renta, me quiso quitar el coche”, dijo Crista Montes a través de redes sociales.

Sobre la entrevista que otorgó a la ya mencionada revista de espectáculos, Crista Montes aseguró que su intención no era "hacerse la víctima" como lo mencionó Gala Montes, sino darle publicidad a su cafetería con la que ha tratado de solventar sus gastos. La madre de la actriz calificó como "injusta" la situación con sus hijas y las críticas que ha recibido al respecto.

Crista Montes culpa a la psicóloga de la actriz de su distanciamiento. Foto: IG @sargentomatute

Gala Montes acusa a su mamá de extorsionarla

Ante la polémica que se generó por las declaraciones de su madre, Gala Montes compartió un video en redes sociales en el que acusa acusa a Crista Montes de haberla extorsionado por meses y le suplica un alto a sus ataques. La actriz indicó que por 18 años se hizo cargo de los gastos de su familia, incluyendo las cirugías que requirió su mamá.

“Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá y eso lo voy a ver legalmente. Estoy cansada de que me vean la cara (...) Como no se hicieron las cosas como ella dijo porque se quería quedar con todo mi dinero, y perdón que comparta todo esto ahorita, pero ya, estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, que me esté amenazando, que me esté extorsionando. Llega un momento en que dije: ‘Señora, se acabó, se acabó, no voy a seguir manteniendo la casa, a ti, tus operaciones, no voy a seguir pagando todas las cosas”.