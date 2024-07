Gala Montes: así ha cambiado desde "Lo que callamos las mujeres" hasta a la actualidad

Gala Montes, a sus 23 años, ha cautivado tanto a jóvenes como a familias mexicanas con su talento multifacético. Desde sus inicios a los seis años en la versión mexicana de "La Niñera", ha recorrido un camino admirable en la industria del entretenimiento, destacándose no solo como actriz, sino también incursionando en la música.

En su temprana carrera, Montes participó en diversos programas y películas, incluyendo destacadas apariciones en "A cada quien su Santo" y "Lo que callamos las mujeres". Este último, un programa emblemático que abordaba problemáticas sociales, le permitió no solo crecer como actriz, sino también evidenciar su transformación física de niña a adolescente frente a millones de televidentes.

Su verdadero salto a la fama llegó con su papel en "El Señor de los Cielos", donde interpretó a Luzma Casillas, la hija rebelde y vulnerable de Aurelio Casillas. Este personaje la catapultó al reconocimiento internacional, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la actuación en México.

En dicha producción, Gala dio vida a “Luzma Casillas”, la hija mejor de Aurelio, y aunque este personaje apareció desde la primera temporada de “El Señor de los Cielos”, no fue hasta la tercera temporada que Gala Montes apareció. Y es que en la tercera temporada, Luzma Casillas ya es una adolescente que comienza a tener amigas, sin embargo, estas no son buenas influencias para ella, ya que la adentra al mundo de las drogas y se hace adicta, debido a eso se pone en peligro en varias ocasiones.

Aunque Gala se convirtió en una de las actrices favoritas de la serie, la joven actriz decidió abandonar el proyecto, esto debido a que no estaba de acuerdo con algunas escenas en donde se sexualizó a su personaje, demostrando su compromiso con principios personales y profesionales.

Desde entonces, Gala Montes ha experimentado una notable evolución física y artística. De adolescente en "El Señor de los Cielos" a una joven mujer, ha continuado su carrera con roles protagónicos en telenovelas como "La mexicana y el Güero", "Diseñando tu amor" y como antagonista en "Vivir de amor". Su incursión en la música también ha sido impresionante, colaborando con reconocidos artistas y participando en programas de televisión como "¿Quién es la máscara?", donde sorprendió a todos al llegar al segundo lugar sin ser identificada por los jueces. También participó en el reality show de supervivencia “La Isla, desafío en Turquía”.

La actriz ha protagonizado varias telenovelas en Televisa.

Foto: IG @galamontes

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para Gala Montes. Recientemente, se vio envuelta en una polémica familiar pública con su madre, quien también fungió como su manager por muchos años. Acusaciones de malversación de fondos y otros conflictos personales han puesto a la joven actriz en el centro de la atención mediática. En respuesta a estas acusaciones, Gala se mostró vulnerable durante una transmisión en vivo, dejando claro que ha decidido tomar acciones legales para proteger sus intereses y establecer límites claros en su relación con su madre.

“Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá y eso lo voy a ver legalmente. Estoy cansada de que me vean la cara (...) Como no se hicieron las cosas como ella dijo por qué se quería quedar con todo mi dinero, y perdón que comparta todo esto ahorita, pero ya, estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, que me esté amenazando, que me esté extorsionando”, dijo Gala Montes.