La Isla Desafío Turquía: entre lágrimas, querida participante renuncia al reality, "me rindo"

Momentos de angustia y tristeza fueron los que vivieron los seguidores de "La Isla: Desafío Turquía" después de que una de las atletas favoritas de la temporada 2023 tomara la valiente decisión de abandonar la competencia por los fuertes problemas mentales que estaba sufriendo.

Fue durante la transmisión del pasado martes 3 de octubre cuando la atleta del equipo de "Los Rebeldes" pidió la palabra para hablar de los problemas de salud que estaba enfrentando durante su estancia en el reality show más exitoso de este 2023. Sus palabras dejaron en completo asombro a todos.

Después de explicarles la competencia del día, Alejandro Lukini, conductor del reality show, le dio la palabra a la joven actriz, Gala Montes del equipo de "Los Rebeldes". La atleta inmediatamente expresó que se sentía mal y bastante estresada, pero sabía que eran las condiciones de "La Isla: Desafío Turquía".

"Me siento mal. Es un día difícil para mi. Un día a la vez. Me siento muy estresada", contó.

Antes de dar inicio a la competencia, Gala Montes nuevamente tomó la palabra para decirle a sus compañeros y al conductor de televisión que quería salir de "La Isla: Desafío Turquía" pues había llegado a su límite y su salud mental era su prioridad. Agradeció la oportunidad que le dieron durante la temporada 2023.

"Me quiero ir. Llegué a mi límite, mi mente me está jugando en contra, quiero cuidar mi salud mental. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me encantó conocerlos a todos. Me rindo", dijo entre lágrimas.