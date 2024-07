"Mejor cásate y ten hijos", Mara Patricia Castañeda recuerda cuando su jefe le dijo que era "mediocre y gris" para el espectáculo

Sin duda alguna, el mundo del espectáculo se encuentra sostenido por las y los periodistas que nos mantienen al tanto de nuestras celebridades favoritas y en la farándula mexicana el nombre de Mara Patricia Castañeda ha resonado desde hace varios años, consolidándola como una de las periodistas más importantes en el país. Sin embargo, el sistema machista en el que vivimos también la ha atravesado con una serie de experiencias que estuvieron a punto de truncar su carrera profesional.

Mara Patricia Castañeda habla sobre uno de los peores incidentes con un jefe

Fue a través de una entrevista para el canal "Este es mi desmoder" en donde la periodista mexicana compartió una experiencia que resalta las dificultades y prejuicios que las mujeres enfrentan en el ámbito laboral, especialmente en el mundo del espectáculo. En un clip publicado en TikTok, Castañeda recordó cómo su jefe en Televisa le dijo que era "mediocre y gris" y que mejor se casara y tuviera hijos, una recomendación que no solo subestima su capacidad profesional sino que también refleja una visión retrógrada sobre el rol de la mujer en la sociedad.

A pesar de las críticas y los obstáculos, Mara Patricia Castañeda ha continuado su carrera con determinación y éxito.

Fotografía: Instagram/@marapatriciacastaneda

Según relató, su jefe en ese momento, cuya identidad no reveló, le dijo directamente que no tenía lo que se necesitaba para sobresalir en el mundo del espectáculo, sugiriéndole que abandonara sus aspiraciones profesionales para dedicarse al hogar y a la familia. Este comentario, lleno de condescendencia y machismo, marcó un punto crucial en la vida de la periodista mexicana, quien optó por alejarse del hombre y lejos de apagar su carrera, éste fue el inicio de un legado que sigue construyendo hasta ahora.

Pero según comentarios de expertas, el comentario de su jefe refleja una problemática más amplia sobre cómo las mujeres son percibidas y tratadas en el ámbito laboral. Sugerir que una mujer debe abandonar sus sueños y aspiraciones profesionales para dedicarse exclusivamente a la familia perpetúa estereotipos dañinos y limita las oportunidades de crecimiento personal y profesional para las mujeres.

Las experiencias de mujeres como Mara Patricia Castañeda resaltan la importancia de seguir luchando por la equidad de género en todos los ámbitos, especialmente en el laboral.

Fotografía: Instagram/@marapatriciacastaneda

"Eres mediocre y gris", le dijeron a Mara Patricia Castañeda

¿Quién es Mara Patricia Castañeda?

Mara Patricia Castañeda, nacida el 12 de marzo de 1958 en Ciudad de México, ha tenido una carrera destacada en el periodismo y la televisión. Estudió Periodismo y Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y comenzó su carrera en Televisa, donde se convirtió en una de las periodistas más respetadas de México.

Castañeda también es conocida por su matrimonio con Vicente Fernández Jr., hijo del icónico cantante Vicente Fernández. La pareja se casó en 2007 y se divorció en 2015, durante este periodo, Castañeda continuó su carrera profesional, demostrando que el matrimonio y la vida familiar no son obstáculos para el éxito profesional. De hecho, su decisión de no tener hijos fue una elección personal que no afectó su dedicación y pasión por el periodismo.

Es así como la experiencia de Mara Patricia Castañeda nos recuerda que las mujeres no deben ser encasilladas ni limitadas por expectativas arcaicas. Su éxito es una prueba de que con determinación y trabajo duro, es posible superar las barreras y alcanzar el reconocimiento y la satisfacción profesional, ésta es una batalla constante, y es responsabilidad de todos seguir avanzando hacia una sociedad más justa y equitativa.