Conductores de Ventaneando juzgan a Christian Nodal después de que una revista lo puso como uno de los rostros más bellos de 2024

Todo indica que la polémica está lejos de terminar para Christian Nodal, pues en medio a las críticas por su romance con Ángela Aguilar se sumaron burlas por su reciente nombramiento como uno de los rostros más bellos de 2024. A los comentarios negativos se sumaron los conductores de “Ventaneando” que también hicieron mofa sobre la lista en la que figura el artista de regional mexicano junto a otras estrellas de la industria.

Conductores de “Ventaneando” lanzan burlas contra Nodal

La revista People en Español publicó recientemente la lista de los “50 más bellos” de 2024 entre la que menciona a cantantes, compositores, músicos y actores, como el intérprete de “Botella tras botella”. La elección dividió opiniones en redes sociales y entre los presentadores del programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy, quienes destacaron el talento de Nodal pero se mostraron en desacuerdo con su atractivo físico.

Conductores de "Ventaneando" lanzan burlas contra Nodal tras ser nombrado como uno de los rostros más bellos de 2024. Foto: IG @nodal

“Sí está guapo, pero de los más bellos…”, dijo Pedro Sola poniendo en duda la elección de la revista sobre la que Daniel Bisogno bromeó afirmando que se trataba de National Geographic. Mientras tanto, conductoras como Linet Puente y Ximena Pérez “La Choco” señalaron que Christian Nodal sí sería atractivo y destacaron su forma de bailar sobre el escenario como algo positivo para el cantante.

En entrevista para la ya mencionada revista -en la que también fueron mencionados mexicanos como Liza González, Peso Pluma y Rafael Amaya-, Christian Nodal habló sobre el concepto de belleza: “Si sabes dónde buscarla, la belleza está en todas partes (…) Yo soy bello, tú eres bella, todos somos bellos”.

Pedro Sola cuestiona la decisión de nombrar a Christian Nodal como uno de los rostros más bellos. Foto: IG @tiopedritosola

Pedro Sola cuestiona el nombramiento de Nodal como mejor vestido

El conductor sumó a sus críticas los atuendos que usó la voz de “Dime cómo quieres” durante la reciente Semana de la Moda en París, pues se dejó ver en algunas de las importantes pasarelas con looks que le ganaron comentarios negativos en redes sociales.

“A mí no me gustaba con tanto tatuaje, pero ya se ha quitado varios. En parte tiene razón (la revista) porque el muchachito tiene una cara preciosa. Sobre ser mencionado como el mejor vestido eso no estoy tan de acuerdo, sobre todo por las fotos que sacan en la revista en donde parece un montón de ropa sucia o recién lavada para planchar, pero bueno”, dijo Pedro Sola.