VIDEO: Hannah Waddingham, protagonista de la serie Ted Lasso, pone en su lugar a un reportero que le pide que enseñe la pierna

Gran parte de las estrellas del cine, la televisión, el teatro y la música en todo el mundo han enfrentado a lo largo de su carrera preguntas o comentarios machistas por los que no dudan en poner en su lugar a los periodistas. Tal y como lo hizo Hannah Waddingham durante una reciente entrega de premios en la que un fotógrafo le pidió “enseñar pierna”, algo que logró molestarla y que lanzara una contundente respuesta que fue aplaudida en redes sociales.

Hannah Waddingham arremete contra fotógrafo

La protagonista de “Ted Lasso” fue una de las anfitrionas en la entrega de los Premios Olivier que reconocen a lo más destacado del teatro en Londres. La ceremonia se realizó este domingo 14 de abril en Royal Albert Hall, hasta donde la también cantante llegó luciendo un elegante vestido morado decorado con delicadas perlas blancas y un escote asimétrico.

Hannah Waddingham, actriz de "Ted Lasso", pone en su lugar a un reportero que le pidió "enseñar pierna". Foto: Captura de pantalla X @ElAquelarre_

Aunque la también actriz de “Game of Thrones” se mostró dispuesta a posar ante las cámaras, su actitud cambió de un momento a otro y arremetió contra uno de los periodistas que le pidió mostrar “más pierna”: “Eso nunca se lo dirías a un hombre. No seas idi*** o me voy, no me vuelvas a pedir que te enseñe la pierna. No”.

Los comentarios no se hicieron esperar y Waddingham recibió una ola de apoyo en redes sociales, donde internautas condenaron el comentario del fotógrafo: “La pose es una elección, no una imposición”, “La reina”, “Imposible no quererla cada día más”, “Tiene toda la razón”, “Muy fan” y “Que asco los machistas”.

La actriz fue anfitriona en la entrega de los Premios Olivier. Foto: Captura de pantalla X @ElAquelarre_

Waddingham contra el machismo

Esta no es la primera vez que la actriz se muestra en contra de los comentarios machistas, pues en 2023 durante una entrevista para la revista Glamour habló sobre la manera en la que ha luchado contra la misoginia en la industria.

“Cuando se trata de lidiar con el sexismo, especialmente en mi industria, yo estaba en el lado receptor, principalmente cuando era modelo cuando tenía veintitantos años, con algunas de las tonterías que los fotógrafos misóginos me arrojaban para ponerme en mi lugar. Los llamé de inmediato y luego intentaron luchar por su bando, pero nunca lo dejé pasar. Siempre lo mencioné, pero en aquel entonces era un momento en el que la gente no te respaldaba. Pero sé que siempre he dado un aire de: “¡Te mataré literalmente si me tratas así!”, dijo.