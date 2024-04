"Dios ayúdame, señor": la desgarradora súplica de una ciclista tras sufrir acoso en una carrera

La ciclista colombiana Lorena Arce denunció, a través de sus redes sociales, los momentos de terror que vivió tras ser acosada mientras se encontraba en una competencia. De acuerdo con el relato de la joven deportista, ella estaba siguiendo una ruta sola cuando fue interceptada por un hombre que circulaba en una motocicleta, quien aparentemente se acercó a ella de forma malintencionada, asustándola y dejándola en estado de shock.

En el clip, Arce comentó que al momento de los hechos se encontraba sola en una zona rural, cuando un motociclista se acercó hasta ella para preguntarle si estaba sola: "fue una mirada asquerosa, que yo en el momento me sentí súper incomoda. Era una zona rural, era puro monte y montaña, no habían casas, no habían personas", externó la joven en el video que compartió en sus redes sociales

La joven comenzó a grabar ante el miedo. Foto: especial.

"Este suceso ocurrió en medio de dos ascensos, es decir, yo acababa de descender 5 kilómetros y empezada una subida con pendiente donde yo no podía ir más rápido", sentenció la mujer. Lorena agregó que decidió comenzar a transmitir en vivo, ante la preocupación de que el hombre pudiera hacerle daño: "ese asqueroso se estaba masturbando y me dice cosas obscenas. Estaba en un lugar donde no tenía señal, no tenía cómo llamar a alguien", dijo.

Arce comentó que en su desesperación por salir ilesa de la situación decidió ponerse a orar y pedir la ayuda de Dios: "yo sé que ahorita uno dice 'yo hubiera hecho tal cosa', pero en ese momento les digo que uno queda completamente bloqueada, anonadada, sin saber que hacer. Mi temor era que el tipo tuviera algún arma y me metiera al bosque, ahí nadie me iba a encontrar", sentenció la ciclista en su video.

El agresor no fue detenido

El agresor viajaba en una moto. Foto: especial.

Lorena detalló que su agresor la persiguió por varios kilómetros, hasta que finalmente la alcanzó y la tocó sin su consentimiento: "más adelante el tipo nuevamente me alcanza en la moto e intenta tocarme", reveló la ciclista. Con lagrimas en los ojos, la deportista lamentó la situación que vivió, ya que se sintió vulnerada: "lo sucia y lo asquerosa que me sentía de que me hubiera acosado en medio de lo que yo amaba hacer, que era la bicicleta".

Finalmente, Arce compartió que logró ponerse a salvo y encontró a un grupo de militares, a quienes le pidió ayuda tras el suceso, pero no localizaron a su agresor: "al hombre no lo encontraron, para mi ha sido difícil superar algo así. Siento todo el tiempo que me están persiguiendo, que me van a tocar o que me van a decir algo (...) me da rabia saber que esta situación se queda impune con un sujeto de estos, que tal vez está rodeado de niñas pequeñas o mujeres", sentenció.