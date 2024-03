Motociclista que golpeó a mujeres en marcha del 8M con denuncias de acoso: "ya lo dieron de baja"

Luego de que se volvió viral la agresión de un motociclista - identificado como Alexander "N" - contra un grupo de mujeres que se manifestaban durante la marcha del pasado Día de la Mujer (8M), una usuaria de internet denunció que el sujeto aparentemente tendría denuncias de acoso en su trabajo.

De acuerdo con los comentarios, difundidos en X - antes Twitter -, el hombre habría sido acusado por acoso en su centro de trabajo desde el pasado mes de octubre. Sin embargo, fue hasta lo ocurrido durante la marcha del 8M, que los directivos decidieron tomar acciones y supuestamente despidieron a Alexander "N".

Sigue leyendo:

Motociclista detenido en la marcha del 8M da su versión: "ellas me golpearon primero"

VIDEO: hombre golpea a feministas en marcha del 8M en CDMX

Foto: captura de pantalla.

Supuestamente fue despedido de su trabajo

"Yo trabajo con este pedazo de m... y desde octubre hemos reportado sus acosos en la empresa y no hacen absolutamente nada. No tienen idea del perro coraje que traigo", escribió una internauta en redes sociales. Horas más tarde, la mujer actualizó su tweet, asegurando que el agresor ya fue despedido de su trabajo: "no lo dejaron pasar hoy a trabajar y ya por fin lo dieron de baja. Al parecer necesitaban un acto violento físico para hacerlo".

En los comentarios de la publicación decenas de personas festejaron que Alexander "N" haya sido despedido de su trabajo, aunque lamentaron que la empresa para la que trabajara tomó demasiado tiempo para actuar en contra del hombre, pese a que presuntamente ya tendría varias denuncias por acoso a sus compañeras. Hasta ahora, no se ha revelado el nombre de la compañía para la que Alexander "N" trabajaba.

El hombre fue detenido tras la agresión. Foto: @Maffiguer

Golpeó a mujeres tras intentar atravesar la marcha feminista

Alexander "N" fue captado, en video, agrediendo y golpeando a mujeres que se manifestaban en Paseo de la Reforma. Los hechos ocurrieron el cruce de la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes, cuando el agresor intentó cruzar la calle, sin importar que decenas de mujeres estaban caminando por esa ruta y que habían cordones de la policía indicando que la circulación estaba cerrada.

Las imágenes muestran que las manifestantes le pidieron - en repetidas ocasiones- que se alejara. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso y siguió caminando entre la multitud, sin importar que había menores de edad en la movilización. Ante su actitud, las mujeres comenzaron a empujarlo, para alejarlo de la marcha, pero Alexander utilizó sus puños para agredirlas y golpearlas, tirando al suelo a más de una. Finalmente, la policía intervino y arrestó al sujeto, quien quedó detenido.