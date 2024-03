Jaime Barrera: "No fue secuestro, fue una especie de advertencia" dice el periodista tras ser liberado

Jaime Barrera, periodista que fue liberado tras ser secuestrado en Jalisco, habló con su compañero Rodolfo Martín Guerrero para Televisa Guadalajara, medio en el que el comunicador labora. Barrera fue liberado por elementos de la Guardia Nacional la madrugada del miércoles 13 de marzo de 2024, luego de estar dos días captivo.

"Estoy sano y salvo, pero no se lo deseo a nadie", dijo Barrera en sus primeras declaraciones en Nmás, que es un canal de Televisa en Guadalajara, el medio en el que el periodista trabaja. El comunicador dijo que no fue un secuestro y que puede estar relacionado a su labor periodística, pues sus captores no le pidieron dinero para liberarlo.

Barrera relató que estuvo hincado la mayor parte del tiempo cuando estuvo retenido. "No fue secuestro, fue una especie de advertencia, me lo dijeron", dijo posteriormente en el espacio de radio de Ciro Gómez leyva.

¿Qué pasó con el periodista Jaime Barrera?

Los familiares de Jaime Barrera reportaron que la noche del lunes 11 de marzo perdieron comunicación con él, después de que el comunicador saliera de trabajar, cuando un grupo de personas (tres a cuatro) se acercó a él para privarlo de la libertad, según revelaron investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

Tras ser liberado, Jaime Barrera agradeció a sus compañeros periodistas la solidaridad y manifestaciones con las que exigieron que fuera localizado con vida.