VIDEO: hombre golpea a feministas en marcha del 8M en CDMX

Un hombre fue detenido en la marcha del 8 de marzo por golpear a las asistentes. En el Día Internacional de la Mujer, Alexander N trató de cruzar por la concentración del Zócalo en compañía de su moto, sin embargo, de acuerdo con lo que se logra apreciar en videos de redes sociales, sostuvo un desacuerdo con algunas jóvenes, lo que desató una serie de golpes y enfrentamientos.

Al momento de adentrarse en la concentración en compañía de su motocicleta, se puede observar cómo empieza a discutir con una joven, con quien forcejea y a quien manotea reiteradas ocasiones. Ante los hechos, más mujeres se acercan y lo empiezan a enfrentar.

El joven aseguró que era la única ruta que tenía disponible para llegar a su casa. Mientras es trasladado a la patrulla, escoltado por numerosas policías, explica que él no inició el conflicto. Al momento de ser ingresado a la patrulla, Alexander vuelve a forcejear y se niega a ingresar al vehículo, pero finalmente accede y continúa hablando por teléfono.

El video causó gran indignación en la plataforma de X, pues los internautas argumentaron que no había necesidad de cruzar esa parte de la movilización, en donde había una gran cantidad de manifestantes y no estaba disponible el paso. No obstante, hubieron quienes defendieron al chico y aseguraron que él no inició el conflicto.