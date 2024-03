Motociclista que golpeó a mujeres el 8M hace colecta para reparar daños y pagar multas, quiere 6 mdp

Abraham Presilla, el hombre que fue captado golpeando a mujeres durante la marcha del Día Internacional de la Mujer (8M), reapareció en redes sociales para solicitar donaciones de dinero. El hombre anunció - a través de un video - que inició una recaudación de fondos en la página GoFundMe, con el supuesto objetivo de conseguir recursos para reparar su motocicleta y sus pertenencias.

"Hola soy Abraham Presilla, por este medio quiero explicar lo sucedido el viernes 8 de marzo en la marcha del día de la mujer, dar la versión de los hechos que se muestran en los videos que circulan en internet y también darme oportunidad de comunicar mi sentir sobre todo esto", escribió el sujeto en la descripción de su colecta. Agregó que el dinero recaudado será utilizado para "recuperar mi motocicleta que continúa retenida y la fianza que fueron los gastos más fuertes, aunado a mis demás de artículos personales (casco, mochila, lector electrónico, libro de historia griega, complementos alimenticios y una cadena de plata)".

El sujeto busca conseguir 6 millones de pesos. Foto: captura de pantalla.

El hombre estableció como meta reunir la exhorbitante cantidad de 380 mil dólares (más de 6 millones de pesos mexicanos), los cuales presuntamente serían utilizados para pagar las multas, una motocicleta y los artículos personales que supuestamente se vieron afectados durante la agresión contra las manifestantes. Hasta ahora, más de 74 personas han donado dinero en la colecta y Abraham ha conseguido 2 mil 750 dólares (más de 46 mil pesos mexicanos).

Decenas de internautas han exhortado a la población a no donarle dinero al motociclista, recalcando que el hombre es un agresor de mujeres y un generador de violencia. Diversas cuentas de X, antes Twitter, realizan intensas campañas para denunciar la colecta de fondos de Abraham y evitar que el sujeto reciba dinero por sus actos violentos. Otros usuarios de internet, como Ricardo Salinas Pliego - presidente de TV Azteca - han mostrado su apoyo a Abraham Presilla, pese a las críticas.

Motociclista que golpeó mujeres da su versión de los hechos

El motociclista que golpeó mujeres el 8M reapareció en redes. Foto: captura de pantalla.

Como parte de la descripción de su colecta, Abraham Presilla dio su versión de los hechos, en la que afirmó que golpeó a las mujeres en "defensa personal", descartando que él haya iniciado con las agresiones. "Yo no estaba haciendo nada ilegal o queriendo provocar algo, a menos que haya toque de queda en el país. Yo tenía, todo el derecho de caminar ahí (atravesar la marcha del 8M)", sentenció el sujeto en la página de GoFundMe.

Añadió que: "todo se detona cuando varias de ellas (mujeres) comienzan a agredirme físicamente, punto donde me veo amenazado y en necesidad de responder de vuelta para actuar en legítima defensa, en respeto hacia mi persona salvaguardando la dignidad, lo más importante que cada persona alberga". Finalmente, el motociclista comentó que con "ayuda de mi familia me liberaron, pero demás problemas han surgido desde entonces puesto que varias personas me consideran enemigo público número uno, mi futuro laboral es incierto y la conmoción de lo ocurrido todavía persiste".