Inversiones en México se mantienen, asegura Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, manifestó que las inversiones en México se mantienen pese a la afectación mundial por la imposición de aranceles de Estados Unidos a acero y aluminio, “no tengo cancelaciones”, aseguró.

En la conferencia de prensa matutina, afirmó que se están registrando nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

“El portafolio (de inversiones) es muy dinámico; lo importante que te podría decir ahorita es que no tengo cancelaciones, que es lo que me ha preguntado la presidenta ‘oye de que hicimos, de que estamos haciendo este registro ahorita ¿alguien te habló y te dijo no voy a invertir en México?’ No, ese es un gran dato.