Motociclista detenido en la marcha del 8M da su versión: "ellas me golpearon primero"

El hombre fue detenido por las autoridades. @Maffiguer

El motociclista que golpeó a feministas durante la marcha del pasado Día Internacional de la Mujer (8M) rompió el silencio y según su versión de los hechos él fue agredido primero. De acuerdo con su declaración, él pasó por la zona porque era la única ruta para llegar a su casa, cuando manifestantes comenzaron a empujarlo, sobrepasándolo en número.

"Ellas me empezaron a golpear primero, fueron dos contra uno y luego empezó la tercera, cuando empecé a hacer espacio para que no me lastimaran”, dijo el hombre de 24 años al ser cuestionado sobre las razones por las que golpeó a más de una mujer durante la marcha. Agregó que pretendía pasar por la marcha porque no tenía otra ruta para llegar a su domicilio.

Sigue leyendo:

FOTOS: "Las niñas no se tocan": 8M 2024 marcado por la denuncia del abuso sexual infantil

VIDEO: hombre golpea a feministas en marcha del 8M en CDMX

Quería cruzar la calle pese a que estaba cerrada la circulación

"Yo ya había salido del trabajo, fui a jugar ajedrez, y cuando salí me empezaron a empujar, porque no podía pasar. Por aquí es la única ruta para llegar a mi casa", dijo el detenido. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el sujeto responde al nombre de Alexander "N" y quedó a disposición de las autoridades tras agredir fisicamente a varias mujeres.

Los hechos quedaron registrados en videos, capturados y difundidos por las víctimas. En las imágenes se ve que las manifestantes caminaban por el cruce de la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes, cuando Alexander "N" - a bordo de su motocicleta - comenzó a golpearlas. Aparentemente, el hombre quería cruzar la calle, sin importar que decenas de mujeres estaban caminando por esa ruta y que habían cordones de la policía indicando que la circulación estaba cerrada.

Internauta denuncia que el motociclista era violento en su trabajo

Una internauta aseguró que el hombre tenía denuncias en su trabajo. Foto: captura de pantalla.

En las imágenes se ve que las feministas le pidieron al hombre que se retirara y, ante su negativa, comenzaron a empujarlo. Sin embargo, en vez de retirarse pacíficamente - como le solicitaron -, Alexander "N" golpeó a las manifestantes. En el video se aprecia que el agresor utilizó sus puños para agredir a las mujeres, tirando al suelo a más de una. Finalmente, la policía intervino y detuvo al sujeto, quien quedó detenido.

Tras la viralización de la agresión, otra usuaria - identificada como Zay - acusó que el agresor trabajaba con ella y presuntamente ya había sido denunciado por acoso laboral. La mujer agregó que el hombre supuestamente ya fue despedido de la empresa en la que trabajaba.